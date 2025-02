Bournemouth enfrenta un desafío importante esta tarde cuando visite al Brighton & Hove Albion por la fecha 27 de la Premier League, y lo hará sin una de sus piezas más valiosas: Marcos Senesi. El zaguero argentino, de 27 años, es un pilar fundamental en la defensa de los Cherries, pero una lesión muscular lo dejará fuera de competencia hasta mediados de marzo.

Su baja representa un golpe duro para el equipo dirigido por Andoni Iraola, que se encuentra en plena pelea por los puestos europeos. Sin su presencia en la última línea, Bournemouth deberá reajustar su esquema y encontrar una alternativa sólida para enfrentar a un Brighton en alza.

Desde su llegada a la Premier League, Marcos Senesi se ha convertido en un referente del Bournemouth, aportando solidez, liderazgo y una gran capacidad de anticipación. Su temporada ha sido notable, destacándose no solo en la marca, sino también en la salida limpia desde el fondo, un aspecto clave en el juego del equipo.

En números, Senesi ha sido uno de los defensores más consistentes del torneo:

📊 Interceptaciones por partido: 2.3

📊 Duelos ganados por partido: 4.7

📊 Porcentaje de pases acertados: 87%

📊 Goles en la temporada: 2

Además, su capacidad para marcar en jugadas de pelota parada lo ha convertido en un recurso ofensivo adicional, algo que Bournemouth extrañará en este partido ante Brighton.

El impacto de su ausencia quedó en evidencia en la última jornada, cuando Bournemouth cayó 1-0 ante Wolverhampton. Sin su líder en la zaga, el equipo sufrió para contener los ataques rivales y mostró dificultades en la salida desde el fondo.

Para el encuentro de hoy, Andoni Iraola deberá rearmar su defensa. Lo más probable es que la dupla central esté conformada por Dean Huijsen y James Hill, dos jugadores con proyección pero sin la experiencia de Senesi.

El Brighton de Fabian Hürzeler llega a este partido con la confianza en alza tras conseguir dos victorias consecutivas, incluyendo un contundente 4-0 ante Southampton y un 3-0 frente a Chelsea. Su ofensiva es una de las más dinámicas del torneo, con jugadores como Kaoru Mitoma y João Pedro, quienes pueden aprovechar la ausencia de Senesi para explotar los espacios en la defensa de Bournemouth.

En la primera ronda de la temporada, los Seagulls ya demostraron su superioridad, venciendo a Bournemouth 2-1 como visitantes. Ahora, en su estadio, buscarán repetir el triunfo y seguir escalando en la tabla.

Argentina manager, Lionel Scaloni, is impressed with Marcos Senesi’s performances for Bournemouth. Senesi has already reportedly already “convinced” the Argentinan boss. 🍒 (@okdobleamarilla) #afcb pic.twitter.com/xPgMhID4bb

— Simply AFCB 🍒 (@simplyafcb) October 22, 2024