El Real Betis recibió una de las peores noticias de la temporada: William Carvalho se perderá lo que resta del campeonato tras sufrir una lesión de extrema gravedad en el duelo ante el Leganés por la quinta jornada de LaLiga. El mediocampista luso tuvo que abandonar el campo en la primera mitad tras sentir un fuerte dolor en el gemelo derecho, y los peores presagios se confirmaron tras los estudios médicos.

Esta baja representa un duro revés para el equipo dirigido por Manuel Pellegrini, que pierde a una pieza clave en su mediocampo de cara a un tramo exigente de la campaña, donde deberá afrontar LaLiga, la Copa del Rey y la Conference League sin su experimentado volante.

El momento de la lesión: un duro golpe en el partido ante Leganés

El fatídico episodio ocurrió en el minuto 21 del primer tiempo, cuando el Real Betis visitaba al Leganés en un encuentro clave de LaLiga. Carvalho, quien se había mostrado activo en los primeros compases del partido, sintió un dolor repentino en la parte baja del gemelo de su pierna derecha.

Inmediatamente, el portugués detuvo su marcha y se llevó la mano a la zona afectada, con gestos claros de dolor. Intentó seguir, pero fue imposible: cojeando, se acercó a la banda mientras los médicos del club ingresaban al campo para atenderlo. La preocupación creció cuando el jugador no pudo apoyar el pie, obligando al cuerpo técnico a solicitar la camilla para retirarlo del césped.

Desde el banquillo, Manuel Pellegrini ya mostraba signos de resignación, consciente de que la lesión de Carvalho podía ser grave. Poco después, los estudios confirmaron la peor de las noticias.

Diagnóstico confirmado: rotura del tendón de Aquiles

Un día después del encuentro, el Real Betis emitió un comunicado oficial detallando la gravedad de la lesión del mediocampista portugués.

“William Carvalho presenta una rotura completa del tendón de Aquiles de su pierna derecha. El futbolista será operado en los próximos días y el tiempo de recuperación dependerá de su evolución”, informaba el parte médico del club.

Este tipo de lesiones suele requerir un largo período de recuperación, lo que significa que Carvalho no volverá a jugar en la presente temporada. La intervención quirúrgica se realizará en los próximos días y, si bien aún no hay una fecha exacta para su regreso, lo más probable es que el jugador no esté disponible hasta mediados de 2025.

¿Cuándo volverá a las canchas?

La recuperación de una rotura del tendón de Aquiles suele ser larga y exigente. En el caso de Carvalho, se estima que el tiempo mínimo de baja será de seis a ocho meses, aunque su regreso dependerá de cómo evolucione tras la cirugía y la rehabilitación posterior.

Si todo transcurre sin complicaciones, el mediocampista podría volver a entrenar con el grupo entre mayo y junio de 2025, aunque su regreso a la competición oficial se proyecta recién para el inicio de la temporada 2025-26.

Por lo tanto, el luso no podrá disputar ningún partido con el Betis en lo que resta del curso, perdiéndose encuentros clave en LaLiga, la Copa del Rey y la Conference League. Además, su lesión supone un problema para la selección de Portugal, que podría no contar con él para la próxima Eurocopa si el proceso de recuperación se extiende más de lo esperado.

Un vacío difícil de llenar en el Betis

La ausencia de William Carvalho deja un gran vacío en la medular del Betis, ya que el portugués era un pilar en el esquema de Pellegrini gracias a su experiencia, presencia física y capacidad para distribuir el balón. Ahora, el técnico chileno deberá buscar alternativas dentro de su plantel para cubrir esa posición.

Las opciones más inmediatas incluyen a jugadores como Johnny Cardoso, Marc Roca y Sergi Altimira, quienes tendrán la responsabilidad de asumir un mayor protagonismo en el centro del campo. Sin embargo, la falta de un reemplazo natural podría llevar al Betis a explorar el mercado de fichajes en busca de una incorporación que ayude a suplir la baja del portugués.

Con una temporada aún larga por delante, los verdiblancos deberán reorganizarse sin una de sus piezas clave, mientras Carvalho comienza su largo camino de recuperación con la esperanza de volver más fuerte para la próxima campaña.