¿Los reyes del colapso? ¿Podrán los Colts evitar otro colapso al final de la temporada? Se suponía que este año sería diferente para los Indianapolis Colts

Los Indianapolis Colts ganaron su primer partido de la temporada desde 2013 y comenzaron 2-0 por primera vez desde 2009, la última temporada en la que participaron en el Super Bowl. Tras desmantelar a Los Angeles Chargers en el SoFi Stadium para mejorar su marca a 6-1, el mariscal de campo de los Colts, Daniel Jones, finalmente reveló que incluso para ser uno de los jugadores más reservados de la liga, disfrutaba silenciando a los detractores.

Al preguntarle qué deberían saber los demás sobre la sorpresiva recuperación de los Colts, Jones eligió sus palabras con cuidado, pero con tono desafiante.

“Eh, no lo sé”, declaró a CBS. “Parece que no sabían mucho”.

El comentario de Jones fue lo más parecido a un comentario de provocación en público que había hecho desde que se unió a los Colts y los ayudó a cambiar su suerte. Pero la arrogancia que este equipo tenía en octubre parece un recuerdo lejano, reemplazada por un fenómeno familiar que ha definido a tantos equipos de Indianápolis en los últimos años: la incapacidad de ganar los partidos importantes.

La mayoría de los aficionados de los Colts probablemente no necesiten ni quieran esta lección de historia en particular, ya que los recientes colapsos de los Colts al final de la temporada son difíciles de olvidar.

Comenzamos en 2021, cuando los Colts necesitaban ganar su último partido de la temporada regular para llegar a los playoffs. Perdieron 26-11 contra los modestos Jacksonville Jaguars, lo que llevó a la destitución de Carson Wentz como mariscal de campo.

Podríamos haber ignorado la abominable temporada 2022, pero vale la pena señalar que los Colts tenían un récord de 3-5-1 antes de despedir al entrenador Frank Reich; luego perdieron sus últimos siete partidos del año con el entrenador interino Jeff Saturday. En 2023, los Colts solo necesitaban ganar su último partido de la temporada regular para ganar la AFC Sur y llegar a la postemporada. Una vez más, se quedaron cortos, cayendo 23-19 ante los Houston Texans después de que el corredor suplente Tyler Goodson dejara caer un pase en cuarta oportunidad al final.

El año pasado, los Colts necesitaban victorias contra los Denver Broncos (Semana 15) y los New York Giants (Semana 17) para mantener vivas sus esperanzas de playoffs. Perdieron ambas. Los momentos más destacados, por supuesto, fueron la inexcusable pérdida del balón de Jonathan Taylor antes de cruzar la línea de gol en Denver, y la paliza de Indianapolis a manos de Drew Lock y los Giants, que habían perdido 10 partidos consecutivos al comenzar la jornada.

¿Se ve una tendencia?

Este año, los Colts han perdido tres de sus últimos cuatro partidos, todos contra rivales de la AFC, y han perdido dos partidos consecutivos por primera vez en la temporada. Desperdiciaron una ventaja de 11 puntos en el último cuarto como visitantes contra los Kansas City Chiefs y luego sufrieron una derrota en casa de 16 puntos, su menor cantidad en la temporada, contra los Houston Rockets. Indianápolis centrará su atención en los Jacksonville Jaguars, que están empatados con los Colts en la cima de la AFC Sur con un récord de 8-4, pero lideran la división gracias a su superior récord contra oponentes comunes. Los Colts no han ganado en el condado de Duval desde 2014, cinco años antes de que Jones ingresara a la NFL.