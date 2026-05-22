200 jugadores compiten por hasta RD$60 mil en el Santo Domingo Pádel Máster 2026 El torneo se celebra del 21 al 24 de mayo en el SD Pádel Club en Acrópolis. Categorías masculinas B, C y D y femeninas C y D. Los profesionales solo pueden participar desde la categoría B para garantizar competencia justa. Patrocinado por American Express, Evian, Don Julio y Barceló.

El Santo Domingo Pádel Máster 2026 se consolida como uno de los eventos más competitivos del pádel en República Dominicana. Unos 200 jugadores en las categorías masculina y femenina se dan cita del 21 al 24 de mayo en las instalaciones del Santo Domingo Pádel Club, ubicadas en el cuarto nivel del parqueo metálico de Acrópolis.

Los premios que están en juego

El torneo ofrece premios económicos que hacen la competencia aún más atractiva:

Rama masculina:

| Categoría | Premio |

| B | RD$60,000 |

| C | RD$55,000 |

| D | RD$45,000 |

Rama femenina:

| Categoría | Premio |

| C | RD$45,000 |

| D | RD$35,000 |

La filosofía: competencia justa para todos

Uno de los principales enfoques del organizador Eduardo Gadala fue garantizar una competencia equilibrada — evitando diferencias marcadas entre jugadores profesionales y amateurs.

“Los profesionales que se dedican al pádel nada más puedan jugar de la categoría B en adelante, para que en la C y en la D haya un nivel donde todos puedan competir.”

Y la organización no se queda solo en las reglas — también revisa el nivel de cada jugador:

“Nosotros estudiamos bien a los jugadores y si vemos que está fuera de categoría, lo eliminamos o lo sacamos para que sea una competencia justa.”

El horario de los partidos

Jueves y viernes: desde las 5:00 PM hasta las 10:00 PM

desde las Fin de semana: jornada intensa de encuentros durante todo el día

El respaldo de los patrocinadores

El torneo cuenta con el apoyo de importantes marcas: American Express, Farmaconal, Evian, Don Julio, Barceló y El Nuevo Diario, entre otros colaboradores.

Gadala invitó al público a disfrutar del evento:

“Desde que salgan de la oficina del trabajo, vengan a disfrutar del juego.”