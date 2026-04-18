¡A “fajarse” con los mejores! La Lucha Dominicana invade Cuba para blindar el oro de Santo Domingo 2026 ¡Sin miedo al éxito! Los gladiadores del patio se van a la cuna de los campeones para pulir su técnica en una base de entrenamientos de alto voltaje. Antonio Acosta y la FEDOLA no andan en "chercha": el plan es barrer con las medallas en casa y ya empezaron a mover sus fichas por todo el mundo.

Si usted pensaba que nuestros luchadores estaban sentados esperando que lleguen los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, se equivocó medio a medio. Aquí lo que hay es un “juidero” de viajes, sudor y mucha estrategia. La Federación Dominicana de Lucha (FEDOLA) ha activado el modo guerra y ha mandado a nuestra selección directito a Cuba, el patio de los “monstruos” de la lucha olímpica, para una base de preparación que sacará chispas.

El mensaje de Antonio Acosta Corletto es claro: en julio de 2026, aquí no se viene a participar, se viene a ganar. Por eso, este jueves 16 de abril, otro grupo de guerreros del estilo libre (masculino y femenino) armó sus maletas para unirse a los que ya están en la vecina isla. ¡Se están preparando con los que más saben para que cuando lleguen los rivales a nuestro país, se encuentren con una pared de hierro!

De Cuba a Rusia: Un tour mundial por el oro

Pero ojo, que el plan no se queda en el Caribe. La agenda de la FEDOLA parece el itinerario de una estrella de rock. Después de Cuba, el 4 de mayo la delegación vuela para Coralville, Iowa, en Estados Unidos, a medirse en el Campeonato Panamericano Senior. Ahí es donde se va a ver quién es quién en el estilo libre femenino y en la exigente lucha Grecorromana.

Y para ponerle la cereza al pastel, en junio se van para Rusia. Sí, leyó bien: a la tierra donde la lucha es casi una religión. El objetivo es corregir cada detalle técnico y competitivo. “Estamos dando los pasos necesarios para que en nuestra cita en casa no haya excusas”, sentenció Acosta.

¡La meta es el 2026!

Los Juegos Santo Domingo 2026 arrancan el 24 de julio, pero el torneo de lucha será del 31 de julio al 2 de agosto. Serán tres días de pura candela en el tapiz donde el “Plátano Power” tendrá que demostrar que las bases en Cuba, EE.UU. y Rusia valieron la pena.

En los colmadones ya se comenta: los luchadores dominicanos vienen con un hambre de gloria que mete miedo. Con el respaldo de la Federación Internacional (United World Wrestling), nuestros atletas están recibiendo el fogueo que se necesita para que el himno nacional sea el que más se escuche en el pabellón.

¿Crees que este fogueo internacional será suficiente para que la República Dominicana domine el medallero de la lucha, o los cubanos nos amargarán la fiesta en nuestra propia casa? ¡La cuenta regresiva empezó y aquí se va a pelear de verdad!