A ritmo de Ilegales los corazones de los dominicanos de fiesta por sus Juegos Centroamericanos El tema oficial de los Juegos fue escrito de puño y letra por el líder de la banda, Vladimir Dotel, y contó con la producción musical quirúrgica del maestro Antonio González, logrando fusionar de forma proactiva los ritmos urbanos y tropicales característicos del grupo con un poderoso mensaje lírico de integración, excelencia atlética y hermandad regional.

La cuenta regresiva para la mayor fiesta multideportiva de la región ya tiene su propia identidad musical. En la jornada de esta semana, el búnker organizativo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 encendió las plataformas con el lanzamiento oficial de “Corazón de fiesta”, la canción que se transformará en el alma, motor y banda sonora oficial de la cita continental que convertirá a la República Dominicana en el epicentro del deporte internacional.

La interpretación de esta pieza de vanguardia corre por cuenta de la icónica y multipremiada agrupación quisqueyana Ilegales, un conjunto cuya trayectoria internacional la acredita como el embajador idóneo para conectar con la fisonomía alegre y festiva de los pueblos de Centroamérica y el Caribe.

El Olímpico Félix Sánchez como lienzo visual

El estreno de la melodía llegó acompañado por el debut de su videoclip oficial, una pieza de alta fidelidad visual dirigida por el laureado realizador dominicano Alberto Zayas y respaldada por las complejas coreografías del maestro Marcos Taveras. El búnker elegido para el rodaje fue nada menos que el histórico Estadio Olímpico Félix Sánchez, el majestuoso recinto del Distrito Nacional que albergará la esperada ceremonia inaugural de los Juegos el próximo mes.

El despliegue audiovisual entrelaza de forma armónica la danza contemporánea, la representación artística de diversas disciplinas deportivas y los colores de la identidad tricolor. Un detalle perimetral que acaparó los aplausos de los peritos de las redes sociales fue la aparición estelar de Colí, la carismática cotorra mascota oficial de los juegos, quien posó ante los lentes portando con orgullo la antorcha centroamericana, simbolizando el calor y la hospitalidad con la que el pueblo dominicano acogerá a las delegaciones internacionales.

Cita histórica en la capital dominicana

Con la música de fondo sazonando el ambiente de competencia, los engranajes de Santo Domingo 2026 se reportan listos. Los Juegos se celebrarán formalmente del 24 de julio al 8 de agosto de 2026, reuniendo en las planillas oficiales a miles de atletas de la cuenca del Caribe que batallarán por la gloria en 40 disciplinas deportivas distribuidas estratégicamente a lo largo de las sedes oficiales del país.

Mientras la crónica internacional sigue debatiendo el polémico tránsito de Argentina en las pizarras del Mundial de Fútbol o el histórico traspaso de Giannis Antetokounmpo a las filas del Miami Heat en la NBA, la República Dominicana se enfoca en afilar sus garras locales. “Corazón de fiesta” invita formalmente al continente a sumergirse en una experiencia que trasciende los rectángulos de juego, demostrando que en la tierra del merengue, el “Plátano Power” también se baila y se celebra con el corazón en la mano.

Letra

Los del centro presente, presente

El caribe se siente, se siente (x2)

Eh, oh, eh, oh eh, oh eh oh eh

Eh, oh, eh, oh eh, oh eh ih eh (x2)

Mi corazón está de fiesta, de fiesta (x4)

Somos atletas, somos guerreros

Aquí estamos puestos pal juego

En la cima no existe el miedo

Yo vine para ser el primero

Soy un campeón, soy un luchador

En estos centenos brillo más que el Sol

Orgullo soy, por el honor

En el centeno brillo más que el Sol

Mi corazón está de fiesta, de fiesta (x4)

Eh, oh, eh, oh eh, oh eh oh eh

Eh, oh, eh, oh eh, oh eh ih eh (x2)

Juntos haremos historia