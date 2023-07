Abierto de Estados Unidos, el US Open de golf más importante del año US Open de EEUU; te contamos la historia de este gran evento

El US Open es uno de los torneos de golf más prestigiosos del mundo. Conocido oficialmente como el Campeonato Abierto de los Estados Unidos, ha sido un evento emblemático en el calendario del golf desde su inicio en 1895. Rough alto, fairways pocos bondadosos, greenes filosos. Un test a absoluta prueba de paciencia, el origen del US Open se remonta a finales del siglo XIX, cuando el golf estaba en sus primeras etapas de desarrollo en los Estados Unidos. En 1894, la Asociación de Golfistas de Estados Unidos (USGA, por sus siglas en inglés) se fundó para establecer un cuerpo rector para el deporte en el país. Al año siguiente, la USGA organizó el primer Campeonato Abierto de los Estados Unidos en el Newport Country Club en Rhode Island.

El evento inaugural contó con una participación modesta, con solo 10 profesionales y un amateur compitiendo por el título. Horace Rawlins, un joven inglés de 21 años que trabajaba como asistente profesional en el club de golf local, se llevó el primer trofeo del US Open. Con su victoria, Rawlins se convirtió en el primer campeón de la historia del torneo. Casualidad o no, un inglés campeón de la primera edición y otro inglés campeón de la última, ya que en 2022 Matt Fitzpatrick se daba el gusto de ganar en The Country Club su primer major.

FRASES CÉLEBRES DE US OPEN

«En el US Open vas a hacer bogeys» David Duval «Siempre parece que un día de los 4 a la USGA se le va la mano en cuánto a las posiciones de bandera y que la cancha se les va de control» Payne Stewart

A medida que el US Open ganaba reconocimiento y prestigio, el número de participantes aumentaba. La popularidad del torneo creció rápidamente en los años siguientes, y rápido se convirtió en un evento importante en el calendario del golf mundial. Jugadores destacados como Walter Hagen, Bobby Jones, Gene Sarazen y Sam Snead comenzaron a dejar su huella en el torneo, consolidando su estatus como una de las competiciones más destacadas.

La nueva era con la introducción de un sistema de clasificación abierto, que permitía a golfistas aficionados y profesionales calificar para el torneo a través de la competencia en torneos clasificatorios. Esto amplió aún más la base de jugadores y llevó a historias inspiradoras de golfistas desconocidos que lograron el sueño de competir en el torneo más importante del país.

Uno de los momentos más emblemáticos en la historia del US Open se produjo en 2008 en el famoso campo de Torrey Pines en San Diego. Tiger Woods, uno de los golfistas más dominantes de todos los tiempos, luchó contra una lesión en la rodilla mientras jugaba el torneo y se vio envuelto en una batalla épica con el golfista Rocco Mediate. Después de un playoff de 18 hoyos, Woods emergió como el campeón en uno de los finales más emocionantes y dramáticos en la historia del US Open.

A lo largo de los años, el US Open ha visitado algunos de los campos más desafiantes de los Estados Unidos. Desde Oakmont Country Club en Pensilvania hasta Pebble Beach Golf Links en California, estos campos han puesto a prueba las habilidades de los mejores golfistas del mundo y han proporcionado escenarios emocionantes para el torneo. Los fairways estrechos, los roughs espesos y los greens rápidos han sido características comunes de los campos del US Open, haciendo que el torneo sea un desafío único para los jugadores. Este año la historia no será muy distinta en Los Ángeles Country Club. El rough aunque alto parece estar algo desparejo, va a haber que depender un poco de la suerte.

Además de los momentos destacados y los campeones legendarios, el US Open también ha tenido tremendas historias de superación personal y triunfos contra todo pronóstico. Más allá de Tiger en Torrey Pines, jugadores como Ben Hogan, que regresó al golf después de un grave accidente automovilístico, y Ken Venturi, que superó el agotamiento y el calor extremo para ganar en 1964, han escrito la historia grande de este Abierto de los Estados Unidos.

A lo largo de sus más de cien años de existencia, el torneo ha sido testigo de campeones legendarios, momentos inolvidables y batallas épicas. Un test que demandará siempre de un buen ballstricker para evitar el espeso rough y de una paciencia infinita cuando los greenes empiecen a mostrar sus dientes. ¿Quién será el que levante el trofeo esta próxima edición?