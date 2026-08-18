Boxeo panamericano y la pugna por el trono El mítico Coliseo Miguel Grau del Callao alberga el torneo de boxeo de Lima, cuna de campeones mundiales y combate de estilos.

El torneo de boxeo de los Juegos Panamericanos de Lima es reconocido a nivel global como uno de los certámenes amateurs más duros y competitivos del planeta. Disputado en el Coliseo Miguel Grau de la Villa Deportiva Regional del Callao, este cuadrilátero ha servido históricamente como el trampolín consagratorio para pugilistas que luego dominan el boxeo profesional y olímpico.

Cuba encabeza de forma legendaria el medallero histórico del boxeo continental a través de sus afamados «Domadores de Cuba», reconocidos por su estilo técnico, juego de piernas y precisión en el golpeo. No obstante, en las últimas ediciones naciones como Brasil, Estados Unidos, Colombia, México y República Dominicana han elevado de forma exponencial su nivel, logrando arrebatar oros cruciales y dominando la rama femenina.

Entre las figuras destacadas en el ring sobresalen los bicampeones olímpicos cubanos Julio César La Cruz y Arlen López, quienes buscan extender su hegemonía en las divisiones pesadas y semipesadas. Por República Dominicana, el medallista olímpico Yunior Alcántara llega como uno de los rivales a vencer en los pesos mosca, mientras que el mexicano Marco Verde impone respeto en el peso mediano tras sus logros en el circuito internacional. En la división femenina, la brasileña Beatriz Ferreira impone su pegada demoledora.

El formato de competencia se rige por eliminación directa a tres asaltos de tres minutos bajo la supervisión de jueces internacionales. El contraste entre la técnica defensiva cubana de contragolpe y la agresividad en la corta distancia de los peleadores mexicanos y caribeños garantiza combates de alta tensión en cada jornada de preliminares, semifinales y peleas por el oro.