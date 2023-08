Calendario y formas de clasificación de PGA Tour Te contamos como se disputará la temporada de PGA Tour y como deben hacer los golfistas para clasificar a cada torneo

El PGA Tour ha hecho público de manera oficial el calendario de torneos de 2024. La novedad está en la formas de clasificarse para los torneos designados. Ya se ha establecido y habrá diferentes maneras.

Los torneos designados son ocho y lo jugarán entre 70 y 80 jugadores. La imprecisión de la cifra tiene una explicación que más tarde abordaremos: No sé jugarán simultáneamente torneos de PGA y Life Golf

– Sentry Tournament of Champions

– AT&T Pebble Beach Pro Am

– Genesis Invitational

– Arnold Palmer Invitational

– RBC Heritage

– Wells Fargo Championship

– The Memorial Tournament

– Travelers Championship

Pues bien, en estos ocho torneos jugarán los siguientes golfistas: Tres torneos contarán con invitados a elección

– Top 50 de la FedEx Cup del año anterior. Es decir, los que lleguen este año al BMW Championship, segundo Playoff.

– Los 10 mejores de la FedEx Cup que no estén clasificados por ningún otro concepto. Se conocerán como The Next 10.

– Los cinco mejores de la mini gira de torneos que habrá entre un designado y otro y que no estén clasificados por otra circunstancia. Se conocerán como The Swing 5.

– Los ganadores de torneos del PGA Tour (que no sean torneos adicionales en semanas compartidas).

– Miembros del PGA Tour que esté dentro del top 30 del ranking mundial.

– Cuatro invitaciones a discreción del torneo con la única condición de que los jugadores sean miembros del PGA Tour. Tiger Goods tiene su propio torneo

Los únicos que seguirán manteniendo una invitación sin la condición de que el jugador sea miembro del PGA Tour serán el torneo de Tiger Woods (Genesis), el de Jack Nicklaus (Memorial) y el de Arnold Palmer (Arnold Palmer). Además, como saben, estos tres torneos serán los únicos designados que seguirán manteniendo el corte. El segundo día se realizará una criba con los 50 mejores y empatados y todos aquellos que estén a diez golpes o menos del liderato.

Con este sistema de elección de jugadores para los torneos designados, el PGA Tour se asegura que muchos, por no decir casi todos, los jugadores que caigan eliminados en el primer Playoff jugarán torneos de las series de otoño para mejor su clasificación en la FedEx Cup, ya que se mirará al ranking una vez terminados esos torneos de otoño.

Rory McIlroy es uno de los candidatos para levantar un trofeo

La elección de jugadores para cada torneo designado quedaría de la siguiente manera:

Sentry Tournament of Champions

Se clasifican todos los ganadores del PGA Tour del año anterior, más los 50 que se clasificaron para el BMW Championship.

AT&T Pebble Beach Pro-Am:

The Next 10 de la clasificación final de la FedExCup 2023 tras los torneos de otoño.

The Swing 5: los que ganen más puntos FedExCup en el Sony Open en Hawaii, The American Express y Farmers Insurance Open

El Genesis Invitational:

The Next 10 de la clasificación final de la FedExCup 2023 tras los torneos de otoño.

The Swing 5: los que ganen puntos FedExCup en la suma de Sony Open en Hawaii, The American Express, Farmers Insurance Open y WM Phoenix Open.

Arnold Palmer Invitational:

The Next 10 de la clasificación de 2024 de la FedExCup hasta el The Classic en The Palm Beaches.

The Swing 5: los que ganen más puntos FedExCup en el Abierto de México en Vidanta y The Classic in The Palm Beaches.

RBC Heritage

The Next 10 de la clasificación 2024 de la FedExCup hasta el Masters.

The Swing 5: los que ganen más puntos FedExCup en la suma de Puerto Rico Open, Valspar Championship, Texas Children’s Houston Open y Valero Texas Open.

Wells Fargo Championship

The Next 10 de la clasificación 2024 de la FedExCup hasta el AT&T Byron Nelson.

The Swing 5: los que ganen más puntos FedExCup en la suma de Corales Puntacana Championship, Zurich Classic of New Orleans y AT&T Byron Nelson.

Memorial Tournament:

The Next 10 desde la clasificación 2024 de la FedExCup hasta el RBC Canadian Open.

The Swing 5: los que ganen más puntos FedExCup en la suma de Myrtle Beach Classic, Charles Schwab Challenge y RBC Canadian Open.

Travelers Championship:

The Next 10 de la clasificación 2024 de la FedExCup hasta el US Open.

The Swing 5: los que ganen más puntos FedExCup en la suma de Myrtle Beach Classic, Charles Schwab Challenge y RBC Canadian Open. El torneo ‘in memorial ‘ es en referencia a Jack Nicklaus

La temporada regular terminará de nuevo con el Wyndham Championship y volverá a haber un bonus (Comcast Business Tour) para los 10 mejores de la temporada regular. Eso sí, aquí hay una importante novedad. El PGA Tour sube la cantidad de este bonus a 40 millones de dólares, con la cifra de ocho para el ganador, el doble de lo que se ha llevado este año Jon Rahm.

Por otro lado, el THE PLAYERS Championship seguirá teniendo el mismo número de jugadores y corte y los Playoffs serán igual que este año, con los 70 mejores de la FedEx Cup clasificados para el primer Playoff, los 50 mejores para el segundo y los 30 para el Tour Championship.