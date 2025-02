Cardi B desata polémica vs. Trump por arruinar sus zapatos Louboutin en el Super Bowl La rapera explotó en redes tras un incidente con el exmandatario y desató una nueva ola de debates sobre seguridad, inmigración y la cultura de las celebridades.

14/02/2025 · 12:40 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

De los Louboutin a la Política.

El Super Bowl siempre es un escenario de espectáculo, polémica y grandes momentos virales. Sin embargo, este año, además de la electrizante final entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs, una inesperada controversia protagonizada por Cardi B y el expresidente Donald Trump captó la atención. La rapera, conocida por su estilo extravagante y opiniones directas, no tardó en expresar su molestia en Instagram Live, culpando a la presencia de Trump y su equipo de seguridad por dañar sus exclusivos zapatos Louboutin valorados en $3,000. Más allá del lujo de sus tacones, su arrebato puso de manifiesto una discusión más profunda sobre la influencia de la política en el entretenimiento y la vida cotidiana.

El caos del Super Bowl y la seguridad presidencial

Donald Trump, quien se convirtió en el primer exmandatario en asistir a un Super Bowl en calidad de figura pública relevante, generó un refuerzo de seguridad sin precedentes en el evento. Como resultado, se impusieron restricciones en la movilidad dentro del estadio, lo que afectó no solo a los fanáticos, sino también a las celebridades presentes. Cardi B relató cómo los carritos de transporte dentro del estadio fueron detenidos debido a la presencia de Trump, lo que la obligó a caminar distancias prolongadas y, según ella, causó los daños en sus costosos zapatos.

La respuesta de las redes: memes, críticas y debates

Como era de esperar, la reacción en redes sociales fue inmediata. Mientras algunos seguidores apoyaron la frustración de Cardi B, otros no tardaron en ridiculizar la situación. Comentarios como “Si tus zapatos de $3,000 no pueden aguantar una caminata, quizás no son tan buenos” inundaron X (antes Twitter). Otros usuarios vieron más allá del incidente y se enfocaron en la crítica subyacente de la rapera a la presencia de Trump en el evento.

Una crítica con tintes políticos

Más allá del calzado, Cardi B no perdió la oportunidad de tocar un tema político que le afecta de manera personal: la inmigración. En su acalorada transmisión, hizo un llamado irónico a Trump, pidiéndole que compensara el daño de sus tacones revirtiendo una deportación en su familia. La artista ha sido una crítica constante de las políticas migratorias de Trump, pero también ha expresado su descontento con la administración de Joe Biden en varias ocasiones. Su intervención en este tema demuestra cómo la cultura pop y la política están cada vez más entrelazadas.

El impacto de la cultura de celebridades en el discurso público

El episodio Cardi B-Trump es solo un ejemplo más de cómo la cultura de las celebridades influye en el debate público. En una era donde las figuras del entretenimiento tienen plataformas con millones de seguidores, sus opiniones pueden viralizarse en segundos y generar discusiones que van mucho más allá de su intención inicial.

En este caso, lo que comenzó como una queja sobre zapatos terminó en un debate sobre seguridad, política y el papel de los famosos en la opinión pública. Sin duda, el Super Bowl 2025 nos dejó algo más que un campeón: una discusión sobre cuánta influencia tienen las estrellas en los temas que realmente importan.