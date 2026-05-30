Ciclismo de hierro: Los brutales entrenamientos con los que Julio Cepeda desafió a la gravedad Antes de fundar su imperio, "El Tigre" forjó su leyenda en la carretera con bicicletas de más de 11 kilos y rutas inhumanas que moldearon al mito olímpico. Esta nota es parte de nuestra serie especial sobre Julio Cepeda, recordando que el verdadero origen de su imperio comercial no estuvo en las finanzas, sino en la disciplina inquebrantable, las rodillas raspadas y el romance eterno entre un hombre y su bicicleta de acero.

Hoy en día, el ciclismo de alta competencia es un mundo de fibra de carbono, túneles de viento, potenciómetros y dietas medidas al gramo. Las bicicletas modernas apenas rozan los 6.8 kilogramos dictados por la UCI. Sin embargo, en la década de 1950, el panorama en México era radicalmente distinto. Era la era del ciclismo de hierro, una época donde la resistencia física no se medía en vatios, sino en la capacidad de soportar el dolor. En la cúspide de esa generación dorada se encontraba un joven regiomontano cuyo nombre quedaría grabado en la historia: Julio Cepeda.

Antes de convertirse en el empresario más icónico del norte del país, “El Tigre” Cepeda fue un atleta formidable. Su terreno de juego no eran las pistas perfectamente pavimentadas de la actualidad, sino las sinuosas, empinadas y muchas veces destructivas carreteras de Nuevo León y el centro de la República. Para entender la magnitud de su clasificación a los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, es obligatorio asomarse al calvario diario de sus entrenamientos.

Cepeda entrenaba sobre pesadas bicicletas de acero, armatostes que superaban fácilmente los 11 o 12 kilogramos. No había cambios electrónicos ni relaciones de transmisión suaves; los ascensos a la mítica Huasteca o las extenuantes subidas hacia Chipinque se hacían a puro pulso, rompiendo bielas y doblando rines bajo la fuerza de unas piernas que parecían de roca. Los reportes de la época describen jornadas de práctica que superaban los 150 kilómetros diarios bajo el implacable sol de Monterrey, muchas veces sin el soporte mecánico ni la hidratación adecuada que hoy se consideran indispensables. El agua con azúcar y los plátanos eran el único combustible disponible.

La preparación de Don Julio era un desafío directo a la geografía y a la gravedad. Rivales de la época solían comentar que el regiomontano poseía una capacidad pulmonar y una fuerza de voluntad fuera de lo común, lo que le permitía devorar los puertos de montaña del país mientras otros competidores echaban el pie a tierra. Esta resistencia de hierro no solo lo consagró en las vueltas nacionales, sino que le otorgó el boleto para representar a México en la justa olímpica de 1952, compitiendo al tú por tú contra la élite europea.