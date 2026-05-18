La selección de clavados de República Dominicana regresa de Pereira, Colombia, con el pecho inflado y la bandera en alto. En el Campeonato Nacional Interligas de Clavados 2026, los atletas dominicanos conquistaron múltiples medallas y volvieron a colocar al país en el podio internacional — en una prueba que sirvió de preparación directa para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Las medallas dominicanas

Oros

Victoria Garza y Piera Rufino se colgaron la presea de oro en la prueba de sincronizados femenino plataforma — una actuación coordinada y precisa que dejó a la delegación dominicana en lo más alto del podio.

Pero Garza no se conformó con una sola medalla. La atleta dominicana también conquistó el oro individual en plataforma, consolidándose como la figura más destacada de la delegación en Pereira.

Platas

Frandiel Gómez y José David Calderón se llevaron la plata en trampolín 1 metro — una prueba de técnica y explosividad donde los dominicanos demostraron nivel de élite regional.

se llevaron la plata en — una prueba de técnica y explosividad donde los dominicanos demostraron nivel de élite regional. José David Calderón y Saymol Sánchez sumaron la segunda plata de la delegación en sincronizados plataforma — con Calderón siendo el único atleta en subir al podio dos veces en el torneo.

El medallero dominicano en Pereira

| Prueba | Atletas | Medalla |

| Sincronizados femenino plataforma | Victoria Garza / Piera Rufino | 🥇 Oro |

| Individual plataforma | Victoria Garza | 🥇 Oro |

| Trampolín 1 metro | Frandiel Gómez / José David Calderón | 🥈 Plata |

| Sincronizados plataforma | José David Calderón / Saymol Sánchez | 🥈 Plata |

Total: 2 oros y 2 platas

Las palabras del presidente de la Fedda

El presidente de la Federación Dominicana de Deportes Acuáticos (Fedda), Radhamés Tavárez, valoró y resaltó el gran trabajo de los clavadistas dominicanos en el evento. Tavárez también agradeció el apoyo institucional que hizo posible la participación:

“Gracias al Ministerio de Deportes, a Creso y al COD por el apoyo para este evento.”

Una participación que no fue solo un torneo — fue una prueba de fuego antes de la cita más importante del año.

El horizonte: Santo Domingo 2026

Los clavadistas dominicanos se preparan para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, a celebrarse entre julio y agosto — en suelo dominicano. Este Campeonato Interligas en Colombia fue exactamente eso: una prueba previa, un termómetro de nivel, una confirmación de que República Dominicana llega competitiva a su propio torneo.

Con talento, disciplina y entrega, los clavadistas continúan demostrando que República Dominicana compite al más alto nivel de la región.