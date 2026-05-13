Desde el momento en que el atleta entra al agua hasta que cruza la línea de meta escuchando “You are an IRONMAN”, cada segundo cuenta. Aquí, todo lo que ocurre en una competencia IRONMAN explicado paso a paso.

Antes de la carrera: la preparación del día

El día de una competencia IRONMAN comienza mucho antes del disparo de salida. Los atletas llegan al área de transición entre 4 y 5 horas antes del inicio para:

Inflar las ruedas de la bicicleta

Colocar el equipamiento en las zonas T1 y T2

Preparar los bidones con nutrición

Recoger el chip de cronometraje

Colocarse el traje de neopreno

SEGMENTO 1: La natación

La salida

El IRONMAN utiliza dos tipos de salida:

Salida en masa (Rolling Start): Los atletas se agrupan por tiempo estimado y entran al agua de manera escalonada. Es el formato más común en la actualidad.

Los atletas se agrupan por tiempo estimado y entran al agua de manera escalonada. Es el formato más común en la actualidad. Salida en oleadas (Wave Start): Los grupos de edad salen en intervalos de tiempo separados.

Los profesionales siempre salen primero, seguidos por los grupos de edad.

El recorrido

La natación se realiza en aguas abiertas — océano, lago o río — siguiendo un recorrido marcado con boyas. Los atletas pueden nadar cualquier estilo, aunque el crol es el más eficiente.

Reglas clave de natación:

Se permite usar traje de neopreno si la temperatura del agua es inferior a 24.5°C

Se permite apoyarse en boyas de seguridad para descansar, pero no avanzar con ellas

No se permite recibir ayuda de embarcaciones o personas

No se puede caminar por el fondo si hay contacto con el suelo

TRANSICIÓN 1 (T1): De la natación al ciclismo

Al salir del agua, el atleta entra a la zona de transición T1. El cronómetro sigue corriendo. El proceso típico:

1. Quitarse el traje de neopreno

2. Ponerse el casco (obligatorio antes de tocar la bicicleta)

3. Ponerse las zapatillas de ciclismo

4. Recoger la bicicleta y salir caminando hasta la línea de montaje

Regla crítica: El casco debe estar abrochado antes de tocar la bicicleta. Hacerlo al revés es penalización inmediata.

SEGMENTO 2: El ciclismo

El recorrido

El segmento de ciclismo es el más largo — 180.25 km en el IRONMAN completo y 90.12 km en el 70.3. Los recorridos varían enormemente según la prueba: desde circuitos planos en zonas costeras hasta rutas montañosas con miles de metros de desnivel.

La regla del drafting

Una de las reglas más importantes del IRONMAN es la prohibición del drafting — ir en la rueda del ciclista de adelante para aprovechar su estela aerodinámica.

En 2026, las zonas de drafting son:

Profesionales: 20 metros de distancia obligatoria (nuevo en 2026, antes eran 12)

de distancia obligatoria (nuevo en 2026, antes eran 12) Grupos de edad: 12 metros de distancia obligatoria

Si un atleta entra en la zona de drafting del ciclista de adelante, tiene 20 segundos para adelantarlo o retrasarse. Si no lo hace, recibe una penalización.

Penalizaciones en ciclismo:

Drafting: 5 minutos en la zona de penalización

5 minutos en la zona de penalización Bloqueo: 5 minutos

5 minutos Conducción peligrosa: Descalificación

Descalificación Abandonar la bicicleta fuera del área designada: Penalización de tiempo

Avituallamiento

A lo largo del recorrido hay estaciones de avituallamiento donde los atletas pueden recoger agua, bebidas isotónicas, geles y barras energéticas. Los profesionales también pueden recibir bolsas especiales de nutrición preparadas por ellos mismos.

TRANSICIÓN 2 (T2): Del ciclismo a la carrera

Al llegar a T2, el atleta debe:

1. Dejar la bicicleta en el lugar asignado

2. Quitarse el casco (solo después de dejar la bicicleta)

3. Cambiarse las zapatillas de ciclismo por las de running

4. Salir a correr

SEGMENTO 3: La carrera a pie

El recorrido

La carrera es un maratón completo (42.195 km) en el IRONMAN o una media maratón (21.097 km) en el 70.3. Generalmente se realiza en circuitos que pasan por el centro de la ciudad o zona de llegada, lo que permite a los espectadores ver a los atletas en múltiples ocasiones.

Reglas de la carrera:

Se permite caminar en cualquier momento

Se puede recibir ayuda de los avituallamientos oficiales

No se puede recibir ayuda externa fuera de los avituallamientos

No se puede usar auriculares con música en las pruebas que lo prohíban

La zona de penalización

Si un atleta recibe una penalización durante el ciclismo, debe cumplirla en la zona de penalización al inicio de la carrera — sentado durante el tiempo establecido antes de continuar.

La línea de meta: el momento más emocionante del deporte

La llegada a la línea de meta de un IRONMAN es uno de los espectáculos más emotivos del deporte mundial. Los atletas profesionales llegan con el estadio lleno de espectadores. Los atletas de grupos de edad llegan a cualquier hora del día o de la noche — a veces a las 11 de la noche, con el tiempo límite acercándose — y reciben la misma ovación que los ganadores.

El locutor pronuncia el nombre y país de cada atleta al cruzar la meta, seguido de las palabras que todo triatleta sueña con escuchar:

“[Nombre], you are an IRONMAN!”

Las nuevas reglas 2026 más importantes

Prohibición de grabación en carrera

El reglamento 2026 prohíbe expresamente la grabación de vídeo y fotografías durante la competencia mediante cualquier dispositivo — teléfonos, GoPro, cámaras de acción o gafas inteligentes. El incumplimiento puede resultar en descalificación.

Equipamiento en bicicleta

Se han actualizado las especificaciones sobre equipamiento permitido, especialmente en relación con la aerodinámica y los dispositivos electrónicos montados en la bicicleta.