De la pista al éxito comercial: El día que Julio Cepeda fundó su imperio de bicicletas Tras brillar en las pistas del mundo, el legendario pedalista regiomontano aplicó la disciplina del deporte para fundar en 1954 un modesto taller de reparación que evolucionó hasta convertirse en "Julio Cepeda Jugueterías", una de las cadenas comerciales más emblemáticas e históricas de México.