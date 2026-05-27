La grandeza y el impacto social de Julio Cepeda no se limitaron a los miles de kilómetros que devoró en las carreteras o a las prestigiosas medallas que colgó en su pecho como atleta de alto rendimiento. El verdadero “sprint” de larga distancia, aquel que transformaría la cultura popular y el comercio del norte de México, lo dio fuera de las pistas de competencia. En el año 1954, con la misma visión y determinación con la que atacaba las pendientes en sus carreras, decidió canalizar todo su amor por las dos ruedas fundando un pequeño taller de reparación y venta de bicicletas en la ciudad de Monterrey.
Para un atleta que había tocado la cúspide al ser olímpico, el retiro de los circuitos profesionales de alta competencia solía significar el olvido o la incertidumbre económica. Sin embargo, don Julio Cepeda aplicó la disciplina, la constancia y la mentalidad ganadora del ciclismo en el exigente mundo del emprendimiento. Lo que comenzó en un modesto local atendido por él mismo, donde ajustaba cadenas, reparaba pinchazos y armaba cuadros con herramientas básicas, se convirtió rápidamente en el punto de encuentro obligado para todos los amantes del ciclismo en el estado de Nuevo León. Su conocimiento técnico y su trato cercano con el cliente marcaron la diferencia desde el primer día.
Con el paso de las décadas, y gracias a una visión comercial sumamente agresiva y visionaria, ese pequeño taller especializado en el ciclismo empezó a diversificarse. Don Julio entendió que la bicicleta no era solo un instrumento deportivo, sino también el juguete más deseado por los niños y el símbolo máximo de la libertad infantil. Ese entendimiento dio paso al nacimiento de Julio Cepeda Jugueterías, una marca que evolucionó hasta convertirse en una de las cadenas comerciales más emblemáticas, poderosas y exitosas de toda la República Mexicana, expandiéndose desde la Sultana del Norte hacia múltiples estados del país.
El imperio comercial de Julio Cepeda logró lo que muy pocas empresas consiguen: transformarse en una tradición familiar. Para millones de hogares mexicanos, el nombre de este legendario ciclista se convirtió en sinónimo de ilusión, siendo la tienda de referencia para Santa Claus y los Reyes Magos cada diciembre. Esta nota abre la ventana hacia la faceta empresarial de un hombre que demostró con creces que, con tenacidad y trabajo duro, se puede conquistar la gloria en el deporte y, al mismo tiempo, construir un legado comercial indestructible que perdura a través de las generaciones.