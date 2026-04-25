De Puerto Plata para el mundo: Luis Núñez va por la gloria en una tierra de película ¡Ojo con este nombre! El "Orgullo de la Novia del Atlántico" tiene una cita con la historia en el lugar más inesperado del planeta. En Kirguistán, Asia Central, el dominicano se juega la faja mundial ante un japonés que no cree en cuentos. ¿Traerá Luisito la corona al patio o le pesará la lejanía?

¡Atención a todos los amantes de las “narices chatas” en la República Dominicana! Si usted es de los que se trasnocha viendo buen boxeo, ponga el despertador para el próximo 24 de mayo. Mientras muchos aquí todavía no lo tienen en el radar, Luis Reynaldo Núñez, el talentoso púgil puertoplateño, está a punto de dar el salto que lo convertirá en una superestrella nacional, gracias al escrito de Domingo Hernández para La Información, nos hacemos eco para que este nombre comience a ser sonoro.

Con apenas 26 años y un récord que mete miedo de 29 victorias (17 por la vía del sueño) y apenas un tropezón, Núñez se ha fajado en los rings más exigentes de Las Vegas. Ahora, de la mano del “mago” de las promociones Sampson Lewkowicz, le ha llegado su “oportunidad de oro”: pelear por el título mundial interino de los pesos plumas (126 libras) de la AMB.

Un escenario de “espanto y brinco”

La pelea tiene un morbo especial por el lugar donde se celebrará: Bishkek, Kirguistán. ¡Sí, leyó bien! El dominicano tendrá que viajar al centro de Asia para meterse en la boca del lobo. Núñez no solo peleará contra su rival, sino contra el frío, la distancia y un ambiente que será totalmente hostil.

Su oponente no es ningún “perita en dulce”. Se trata del japonés Kyonosuke Kameda, un veterano con “mañas” que ya sabe lo que es ganarle a campeones mundiales. Kameda viene con hambre, pero el nuestro tiene la juventud, el hambre y el “punch” necesario para silenciar a todo el continente asiático.

¿Se cayó el show de los viejitos?

En otras noticias del ring, para los que estaban esperando ver a Floyd Mayweather Jr. contra Mike Tyson, les tengo una mala noticia: el pleito se cayó de la mata. Entre problemas con la televisión y una lesión en la mano de “Iron Mike”, el proyecto se fue a pique. Floyd ya puso la mira en Grecia, pero lo que realmente nos interesa es que sigue en pie su revancha contra Manny Pacquiao para septiembre en Las Vegas. ¡Ahí sí que habrá candela!

¿Usted cree que Luis Núñez tiene la pegada para traer ese cinturón desde Asia o la presión de pelear tan lejos le pasará factura?