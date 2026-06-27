Dominicana conquista sus primeras medallas en el Panamericano de Atletismo Juan Acosta y Rosa Angélica Ramírez con cosecha histórica en tierras colombianas. Acosta se adjudicó la presea de plata en salto alto con una marca de 2.12 metros, mientras que Ramírez inauguró el medallero tricolor en Medellín al quedarse con el bronce en el impulso de bala.

La delegación de atletismo de la República Dominicana ha comenzado a recoger los frutos de su exigente preparación internacional. En las pruebas de campo del Campeonato Panamericano de Atletismo 2026, que se lleva a cabo en la ciudad de Medellín, Colombia, los atletas quisqueyanos Juan Ignacio Acosta y Rosa Angélica Ramírez se subieron al podio continental, asegurando las dos primeras preseas oficiales para el pabellón tricolor.

El saltador dominicano Juan Ignacio Acosta protagonizó una de las actuaciones más emocionantes de la jornada al ocupar el segundo lugar en la exigente final de salto alto masculino. Acosta exhibió una técnica impecable sobre la varilla para superar la marca de los 2.12 metros, un registro que le valió colgarse con orgullo la medalla de plata panamericana y consolidarse como una de las grandes realidades del atletismo de campo en la región de cara a los próximos eventos del ciclo olímpico.

Rosa Angélica Ramírez abre el camino del podio

Por su parte, la destacada atleta Rosa Angélica Ramírez tuvo el honor de registrar la primera medalla para la comitiva dominicana en esta edición del certamen atlético. En una reñida final de impulso de bala femenino, Ramírez dejó alma y vida en el círculo de lanzamientos para alcanzar una distancia oficial de 17.45 metros. Este sólido registro le permitió adueñarse de la medalla de bronce, superando a experimentadas rivales del continente americano y demostrando el notable crecimiento que ha tenido su disciplina en el país.

Fiordaliza Cofil se queda en el camino

En la contraparte de los resultados del día, la estelar velocista tricolor Fiordaliza Cofil vio acción en las rondas clasificatorias de la pista de Medellín. Cofil finalizó en la cuarta posición del tercer heat de las semifinales en los 100 metros planos femeninos, deteniendo el cronómetro en 11.51 segundos. Desafortunadamente, este registro de velocidad no fue suficiente para permitirle el avance a la gran final de la especialidad, cerrando así su participación individual en la distancia corta.

Con el gran arranque plateado y bronceado de Acosta y Ramírez en el campo, sumado a las clasificaciones a finales de Liranyi Alonso, Gabriel Moronta y Melvin Marcelino en la velocidad, la República Dominicana se perfila para cerrar una de sus actuaciones más memorables en la historia de los campeonatos panamericanos de la disciplina.