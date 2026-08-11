Dominicana crece en los Centroamericanos Atletismo y natación dieron un importante salto en Santo Domingo 2026, mientras pesas y los deportes de combate volvieron a sostener buena parte del medallero dominicano.

Los resultados de República Dominicana en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 dejan una conclusión que va más allá de las 150 medallas conquistadas: el país mostró avances precisamente en varias de las disciplinas que tienen mayor capacidad para producir preseas.

El atletismo y la natación fueron dos de las señales más positivas de la delegación dominicana, mientras que levantamiento de pesas, judo, karate, taekwondo, lucha y boxeo volvieron a aportar una cantidad importante de metales.

Ese comportamiento será uno de los aspectos que deberán analizar el Ministerio de Deportes y el Comité Olímpico Dominicano cuando llegue el momento de evaluar en frío el desempeño de la delegación.

La razón es sencilla: de las 1,579 medallas distribuidas durante el certamen, 11 deportes concentraron el 62 % de la cosecha. Por lo tanto, mejorar el rendimiento en esas disciplinas puede tener un impacto considerable en las posibilidades dominicanas de seguir escalando en el medallero regional.

Atletismo marca el camino

El atletismo fue uno de los grandes motores de la actuación dominicana. La disciplina entregó 23 medallas al país y contribuyó de manera importante al récord de 150 preseas conquistadas por la delegación.

Ese resultado refuerza el papel que tradicionalmente ha desempeñado el atletismo en el deporte dominicano, pero también muestra que la inversión y la preparación pueden traducirse en resultados cuando se concentran recursos en disciplinas con un alto volumen de pruebas.

El desempeño también permitió que República Dominicana se consolidara en el quinto puesto general, aunque todavía existe una diferencia que obliga a mirar hacia adelante: Venezuela consiguió subir al podio en 38 de los 40 deportes disputados, mientras los dominicanos lo hicieron en 29.

La amplitud del rendimiento, por tanto, sigue siendo una asignatura pendiente.

Natación da una señal esperanzadora

La otra gran noticia llegó desde la piscina.

La natación, históricamente rezagada dentro del programa deportivo dominicano, consiguió siete medallas, su mayor cosecha histórica en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El resultado adquiere mayor relevancia porque se produjo precisamente después de la renovación de la instalación utilizada para la competencia.

Desde el Comité Olímpico Dominicano existe optimismo alrededor de la posibilidad de convertir ese crecimiento en algo sostenible. Incluso el interés de patrocinadores podría aumentar si los resultados continúan mejorando.

La natación representa, además, un área estratégica por la cantidad de pruebas que contempla. Una mejora sostenida no tendría únicamente valor simbólico: podría traducirse en una contribución cada vez mayor al medallero nacional.

Pesas y los deportes de combate mantienen su peso

Mientras atletismo y natación mostraron avances, los deportes que históricamente han respaldado al país volvieron a responder.

Levantamiento de pesas consiguió 18 medallas, mientras judo aportó 12. Karate sumó 11, taekwondo nueve, lucha ocho y boxeo otras ocho.

Ese bloque fue determinante para sostener la posición dominicana en el medallero, especialmente durante las últimas 36 horas de competencia, cuando se definieron buena parte de los puestos finales.

La lectura resulta clara: República Dominicana continúa dependiendo en buena medida de disciplinas individuales y de combate para acumular preseas, pero ahora empieza a encontrar nuevas fuentes de producción.

El gran reto: ampliar la base

El quinto lugar obtenido en Santo Domingo 2026 representa un resultado positivo, pero también deja claro dónde está el siguiente desafío.

República Dominicana ganó medallas en 29 de los 40 deportes del programa. Venezuela, que terminó un escalón por encima, logró subir al podio en 38 disciplinas.

La diferencia demuestra que no basta con ser competitivo en los deportes tradicionales. Para dar el siguiente salto, el país necesita ampliar la cantidad de disciplinas capaces de producir atletas y medallas.

Algunas oportunidades parecen evidentes.

Patinaje, por ejemplo, no contó con las condiciones ideales de preparación antes de los Juegos, pero ahora dispone de instalaciones como las pistas del Malecón Deportivo y el Parque del Este. La disciplina entregó 57 medallas en total durante el evento y cinco países lograron conquistar metales, aunque República Dominicana no estuvo entre ellos.

También quedaron sin medallas dominicanas deportes como esgrima, que repartió 42 preseas; arquería, con 30; squash, con 28; y ecuestre, con 24.

Son disciplinas que representan oportunidades concretas para ampliar la producción nacional si se desarrolla una estrategia de preparación a largo plazo.

El éxito como punto de partida

El balance de Santo Domingo 2026 no debería limitarse a celebrar las 150 medallas. El verdadero valor de los Juegos para República Dominicana estará en determinar qué funcionó, dónde la inversión produjo resultados y cuáles disciplinas necesitan un cambio de estrategia.

La condición de anfitrión, una delegación numerosa y una preparación respaldada por una inversión sin precedentes ayudaron a construir el resultado.

Ahora llega la parte más importante: convertir ese impulso en un modelo sostenible.

Atletismo y natación demostraron que existen espacios para crecer, mientras pesas y los deportes de combate confirmaron que siguen siendo pilares del deporte dominicano. El próximo paso será conseguir que más disciplinas se incorporen a ese grupo.

Porque el quinto lugar puede celebrarse, pero también puede convertirse en un punto de partida. Si República Dominicana logra transformar las nuevas instalaciones, la inversión y la experiencia de Santo Domingo 2026 en programas permanentes de desarrollo, el objetivo de acercarse a las potencias regionales dejará de ser una aspiración para convertirse en una posibilidad cada vez más concreta.