¿Dónde ver los Juegos Santo Domingo 2026? Canales y plataformas de transmisión RTVD será la casa oficial de los Juegos Santo Domingo 2026 con cobertura sin precedentes. No te pierdas ni un segundo de la acción. Aquí te decimos cómo sintonizar los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe a través de RTVD y plataformas digitales con cobertura total.

¡El país se prepara para brillar! En un anuncio que marca un hito en la comunicación deportiva nacional, Radio Televisión Dominicana (RTVD) ha sido designada como la planta oficial para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe. Con ocho señales simultáneas y tecnología de punta, el Canal 4 llevará cada salto, carrera y medalla a todos los rincones del mundo. ¿Estamos listos para la transmisión más ambiciosa de nuestra historia?

La República Dominicana se viste de gala y, a partir de hoy, ya tiene el canal que será el corazón de la emoción deportiva. José Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos Santo Domingo 2026, e Iván Ruiz, director general de RTVD, anunciaron formalmente que la televisora pública será la señal matriz del evento que se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

Este acuerdo no es solo una designación; es el despliegue de una estructura de transmisión que promete romper todos los esquemas previos en el país para un evento multidisciplinario de esta magnitud.

Ocho señales simultáneas: Nadie se queda fuera

La gran novedad de esta alianza es la capacidad técnica que pondrá RTVD al servicio del deporte. Por primera vez en suelo dominicano, se dispondrá de ocho señales simultáneas, lo que permitirá a los televidentes y usuarios digitales disfrutar de ocho competencias en vivo al mismo tiempo.

Alcance Total: Además de RTVD, se integrarán otros canales privados para consolidar una plataforma robusta.

Para la Diáspora: Las plataformas digitales jugarán un rol clave, asegurando que los dominicanos en el exterior no se pierdan ni un segundo de la acción.

Contenido Humano: Iván Ruiz destacó que no solo se transmitirán los juegos, sino que habrá una programación especial enfocada en la historia y el sacrificio de nuestros atletas dominicanos.

Orgullo y Tecnología

José Monegro resaltó que la decisión se tomó tras constatar la profunda transformación tecnológica que ha vivido el Canal 4. “Es un gran regocijo poder hacer este anuncio en una alianza con la televisora pública”, expresó Monegro, subrayando que estos juegos serán la vitrina perfecta para exhibir la capacidad organizativa de la nación.

Por su parte, Iván Ruiz reafirmó el compromiso de la televisión estatal con la excelencia: “Nos comprometemos a brindar lo que hacemos cada día, la excelencia en estos juegos que son un gran orgullo para la República Dominicana”.

Un evento de nación

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 no solo representan un reto deportivo, sino un compromiso país. Con RTVD como eje central, se garantiza que el esfuerzo de los atletas sea visto con la calidad que merece un evento de nivel olímpico.