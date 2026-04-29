¡Duro golpe en la casa! Cuba frena a Dominicana en la Copa Caribe de Balonmano En un partido de alta intensidad ofensiva, el conjunto de la "Mayor de las Antillas" impuso su veteranía sobre el combinado dominicano en Santo Domingo. Con este resultado, los cubanos ponen un pie en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, mientras que nuestra escuadra nacional tendrá que ajustar las tuercas para asegurar su boleto. ¿Podrán los criollos recuperarse del golpe?

La Copa Caribe de Balonmano 2026 tuvo una jornada agridulce para la fanaticada local. El elenco de Cuba sumó su segunda victoria consecutiva al derrotar al conjunto de la República Dominicana con marcador de 35-30, en un choque celebrado en la capital dominicana que sirvió como termómetro de cara a la cita regional del próximo verano.

A pesar del empuje de los anfitriones, el equipo cubano mostró una ofensiva implacable que dominó el encuentro desde el pitazo inicial, dejando a los quisqueyanos en una posición comprometida de cara a la clasificación final.

Crónica de un duelo de “copiosa ofensiva”

El partido fue un intercambio de goles constante que mantuvo a la grada en tensión, pero la precisión de los visitantes terminó por marcar la diferencia:

Primera mitad: Los cubanos se fueron al descanso con una ligera ventaja de 16-14 , reflejando la paridad del encuentro en los primeros 30 minutos.

El desenlace: En la segunda mitad, la defensa dominicana no pudo contener el ritmo de los cubanos, quienes ampliaron la brecha hasta sellar el 35-30 definitivo.

Las figuras del rival: Adrián Azcuy (9 goles) y Osmany Miniet (8 goles) fueron los verdugos de la defensa dominicana, repitiendo el gran desempeño que mostraron en su debut ante Costa Rica.

El camino a Santo Domingo 2026

Este torneo no es solo una competencia regional, sino el filtro clasificatorio directo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Con este triunfo, Cuba está prácticamente clasificada, mientras que la República Dominicana deberá buscar un cierre perfecto para asegurar su lugar en el evento multideportivo del cual seremos sede oficial.

Para los expertos, este torneo está sirviendo como un “tope de confrontación” vital. La derrota ante Cuba expone áreas de mejora necesarias para el equipo dominicano, especialmente en el repliegue defensivo y la contención de jugadores con la potencia de Azcuy y Miniet.

¿Cree usted que la selección dominicana de balonmano tiene el nivel para remontar este resultado y pelear por una medalla en nuestra propia casa en 2026, o Cuba ha dejado claro que sigue siendo el “papá” del área en esta disciplina? ¡Saquen su bandera y opinen, que el balonmano caribeño está que arde!