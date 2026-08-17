La competencia se estrena como evento Silver del World Athletics Continental Tour y reunirá a atletas dominicanos en las 12 categorías programadas.

El Clásico Félix Sánchez afrontará este sábado uno de los capítulos más importantes de su crecimiento. La competencia dominicana ha sido incorporada al World Athletics Continental Tour en categoría Silver, un salto que eleva tanto el nivel competitivo del evento como las oportunidades para los atletas locales. World Athletics incluye oficialmente el Clásico en su calendario del 22 de agosto en Santo Domingo.

La cita está programada para el sábado 22 de agosto, desde las 6:00 de la tarde, en el renovado Estadio Olímpico Félix Sánchez, con entrada gratuita para el público. La edición de este año contempla atletas dominicanos en las 12 categorías anunciadas por la organización.

El ascenso a nivel Silver no es solamente una modificación de categoría. Para los atletas dominicanos significa competir en casa dentro de un escenario reconocido por el circuito internacional y enfrentarse a rivales de mayor nivel, una combinación que puede convertirse en una herramienta importante para su desarrollo.

Una plataforma para la nueva generación

Uno de los mayores valores del Clásico está precisamente en ofrecer a los atletas dominicanos la posibilidad de competir ante figuras internacionales sin tener que salir del país.

Para quienes buscan mejorar sus marcas, ganar experiencia y elevar su posición en el escenario internacional, participar en una competencia reconocida por World Athletics puede tener un significado especial. La clasificación Silver coloca al evento dentro de una estructura internacional de reuniones de atletismo que funciona por debajo de la Diamond League y reúne competencias con distintos niveles.

La organización ha planteado precisamente ese objetivo: aprovechar la presencia de atletas de mayor nivel para que los representantes dominicanos puedan exponerse, competir y crecer.

Y ese aspecto resulta particularmente importante para una disciplina que necesita continuidad competitiva. Una generación joven no se construye únicamente con talento o entrenamientos; también necesita escenarios donde pueda enfrentarse regularmente a rivales capaces de llevarla a sus límites.

El peso de competir en casa

El escenario también tiene un componente simbólico. El evento lleva el nombre de Félix Sánchez, una de las figuras más importantes de la historia del deporte dominicano y doble campeón olímpico de los 400 metros con vallas.

Que una competencia internacional que lleva su nombre gane categoría dentro del circuito de World Athletics representa, por tanto, una conexión entre el legado de una figura histórica y el desarrollo de quienes aspiran a continuar elevando el atletismo nacional.

El Clásico Félix Sánchez 2026 no será simplemente una jornada para observar resultados. Será una oportunidad para medir cuánto puede crecer el talento dominicano cuando dispone de competencias internacionales de mayor nivel en su propio territorio.

Este sábado, Santo Domingo tendrá una pista convertida en vitrina: 12 categorías, atletas dominicanos y una competencia que comienza a jugar en una dimensión internacional mayor.