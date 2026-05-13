El nacimiento: Cap Cana entra al mapa del triatlón mundial

La llegada del IRONMAN a Cap Cana, República Dominicana no fue casualidad— playas de aguas cristalinas, clima tropical estable y una infraestructura turística de primer nivel — con el creciente interés del circuito IRONMAN por expandirse en el Caribe.

La primera edición del IRONMAN 70.3 Cap Cana se celebró en 2024, convirtiéndose en un hito histórico para el deporte dominicano: por primera vez, una prueba del circuito internacional IRONMAN se celebraba en suelo dominicano.

El organizador local es SBR Sports, empresa dirigida por Javier Herrera, quien se convirtió en el principal promotor del evento en el país y quien ha sido fundamental en mantener los estándares internacionales que exige la marca IRONMAN.

El recorrido: 113 km de pura belleza caribeña

El IRONMAN 70.3 Cap Cana ofrece uno de los recorridos más espectaculares del circuito internacional:

Natación — 1.9 km

La natación se realiza en aguas abiertas en las playas de Cap Cana, con aguas cristalinas del Caribe que ofrecen visibilidad excepcional. Las condiciones del mar en mayo — temperatura cálida y oleaje moderado — hacen de este segmento uno de los más agradables del circuito latinoamericano.

Ciclismo — 90 km

El recorrido en bicicleta atraviesa los paisajes únicos de Cap Cana Ciudad Destino, con vistas al mar Caribe, palmeras y la arquitectura exclusiva del complejo. El terreno es relativamente plano, lo que favorece tiempos rápidos pero exige una gestión inteligente del esfuerzo bajo el calor tropical.

Carrera a pie — 21.097 km (media maratón)

La carrera a pie recorre las áreas más emblemáticas de Cap Cana, con el apoyo constante de espectadores y la brisa del Caribe como alivio ante el calor. La llegada a la meta, con el mar de fondo, es uno de los momentos más fotogénicos del circuito latinoamericano.

Las tres ediciones: un crecimiento sostenido

2024: La primera edición — El debut histórico

La primera edición del IRONMAN 70.3 Cap Cana marcó el debut de República Dominicana en el circuito internacional IRONMAN. El evento fue un éxito organizativo que demostró la capacidad del país para albergar competencias de este nivel y sentó las bases para el crecimiento de los años siguientes.

2025: Consolidación y reconocimiento regional

En su segunda edición, el IRONMAN 70.3 Cap Cana se posicionó entre las cinco mejores pruebas de Latinoamérica por su calidad técnica y logística. El evento atrajo a miles de espectadores durante el fin de semana — cerca de 12,000 personas — y consolidó a República Dominicana como un destino de turismo deportivo de primer nivel en la región.

“El año pasado durante el fin de semana asistieron al evento casi 12 mil personas. El Ironman en el país está entre los mejores de Latinoamérica”, destacó Javier Herrera, director ejecutivo de SBR Sports.

2026: Récord histórico — La edición más grande

La tercera edición, celebrada el 17 de mayo de 2026, fue la más grande en la historia del evento:

Más de 1,000 atletas participantes

participantes Cerca de 60 países representados

representados Más de 11,000 espectadores esperados durante el fin de semana

esperados durante el fin de semana Crecimiento sostenido respecto a las dos ediciones anteriores

“Nosotros estamos confiados en que superaremos en visita ya que los que han venido quedan encantados con todo lo que ofrece este evento y más en Cap Cana”, señaló Herrera.

El impacto económico: millones para el turismo dominicano

El IRONMAN 70.3 Cap Cana no es solo un evento deportivo — es un motor económico. Los atletas que participan en el IRONMAN no llegan solos: vienen con familias, amigos y entrenadores. Se hospedan varios días antes y después de la competencia, consumen en restaurantes, tiendas y servicios turísticos.

El impacto económico directo del evento se estima en millones de dólares para la economía local, convirtiendo al IRONMAN en uno de los eventos de mayor retorno económico por dólar invertido en el turismo deportivo dominicano.

Los desafíos: mantener los estándares internacionales

El crecimiento no ha sido sin obstáculos. Javier Herrera reconoció que los tres años han sido de grandes desafíos para cumplir con los estándares internacionales que exige la marca IRONMAN:

“Hacer un evento de este nivel bajo los lineamientos de IRONMAN es un reto enorme. Cada detalle — desde la señalización del recorrido hasta la logística de avituallamiento — debe cumplir con los estándares globales de la organización.”

La sostenibilidad del evento a largo plazo también es un tema en discusión. El crecimiento debe ser gestionado de manera que no comprometa la calidad de la experiencia para los atletas ni el impacto ambiental en un destino natural tan valioso como Cap Cana.

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Por qué Cap Cana es el escenario perfecto

Cap Cana reúne una combinación única de factores que la hacen ideal para el IRONMAN:

Aguas cristalinas para la natación en mar abierto

para la natación en mar abierto Clima tropical estable en mayo — ideal para competencias de resistencia

en mayo — ideal para competencias de resistencia Infraestructura hotelera de lujo para alojar a atletas y acompañantes

para alojar a atletas y acompañantes Accesibilidad internacional a través del Aeropuerto Internacional de Punta Cana

a través del Aeropuerto Internacional de Punta Cana Paisajes únicos que hacen del recorrido una experiencia visual extraordinaria

que hacen del recorrido una experiencia visual extraordinaria Hospitalidad dominicana que los atletas internacionales destacan como uno de los puntos más positivos del evento

El futuro: Cap Cana en el mapa permanente del IRONMAN

Con tres ediciones exitosas y un crecimiento sostenido, el IRONMAN 70.3 Cap Cana tiene todos los ingredientes para convertirse en una prueba permanente y cada vez más importante del circuito latinoamericano de IRONMAN.

El objetivo de los organizadores es claro: seguir creciendo en número de participantes y países representados, mejorar la experiencia del atleta y consolidar a República Dominicana como uno de los destinos de triatlón más atractivos del mundo.