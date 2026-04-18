El Karate calienta los motores para Santo Domingo 2026 y ya tenemos a los primeros “verdugos” ¡El Pabellón de Esgrima echó chispas! Colombianas, boricuas y mexicanos se repartieron los primeros boletos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Mientras la delegación dominicana espera en la sombra, los rivales ya están "marcando territorio" en nuestra propia casa. ¿Estamos listos para defender el patio?

La cuenta regresiva para Santo Domingo 2026 no es un cuento, es una realidad que ya se siente en el sudor y los gritos de Kiai en el Centro Olímpico. Este viernes, el Torneo Clasificatorio de Karate arrancó con un nivel de “espanto y brinco”, dejando claro que los países vecinos no vienen a la República Dominicana de vacaciones; vienen a quitarnos las medallas en nuestra propia cara.

En una jornada donde la técnica y la fuerza fueron las protagonistas, las primeras plazas ya tienen nombre y apellido. Y aunque como anfitriones tenemos nuestras fichas seguras, ver cómo potencias como Colombia, Puerto Rico y México dominaron el tatami en este primer asalto nos pone a pensar: ¿Qué tan duro tendrá que fajarse el “Plátano Power” para que el himno dominicano sea el que más suene en julio?

¡Mujeres de Hierro y Hombres de Combate!

En la modalidad de Kata Femenino, la colombiana Valentina Zapata y la boricua Layla Jesse Ocaña demostraron una precisión de cirujano, clasificando junto a las representantes de Costa Rica, El Salvador y Venezuela. Estas muchachas vienen con un hambre de gloria que mete miedo, y desde ya se perfilan como las rivales a vencer en los Juegos.

Pero si por ahí llueve, por los hombres no escampa. En Kata Masculino, Fernando Calderón de Guatemala y Hernán Amaya de Colombia dieron cátedra de disciplina. Y ni hablar del Kumite (combate) en los -67 kilos, donde el boricua Luis Torres y el cubano Lousbel Velásquez se dieron “hasta con el cubo del agua” para asegurar su pase. ¡El nivel está por las nubes, señores!

La casa se respeta, pero hay que demostrarlo

Con el respaldo del Ministerio de Deportes (MIDEREC) y el INEFI, la organización ha sido de Grandes Ligas. El doctor José García Mañón, presidente de la Confederación Panamericana, está en el país supervisando todo y ha quedado “con la boca abierta” con el montaje.

Pero ojo, pueblo dominicano: el hecho de que seamos sede no significa que el oro esté colgado en el cuello. Estos atletas que clasificaron este viernes son los mejores de la región y ya conocen nuestro clima, nuestra comida y nuestro pabellón. La Federación Dominicana de Karate (Fedokarate) tiene un reto gigante: preparar a nuestros muchachos para que, cuando llegue el momento de la verdad en 2026, los visitantes se vayan con las manos vacías.

¿Crees que el Karate dominicano podrá barrer con el medallero en Santo Domingo 2026 o los boricuas y colombianos nos van a “amargar el dulce” en casa? ¡La guerra de cinturones empezó y esto se va a poner feo!