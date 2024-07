El retiro de una leyenda en la WWE La leyenda de la WWE anunció su retiro en 2025

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

John Cena, una de las figuras más icónicas de la WWE, sorprendió a todos al anunciar su retiro definitivo del cuadrilátero durante el evento Money in the Bank en Toronto, Canadá. Con esto, el legendario luchador y actor pone fin a una carrera de más de 23 años en la lucha libre profesional.

Jhon Cena anuncio su retiro 🙁 Su retiró será en el próximo Wrestlemania XLl en las Vegas en 2025 El fin de una era, el ídolo de una generación que marcó la infancia de muchos pic.twitter.com/hVMYUQdoWS — Infoleague Mx (@Infoleague10) July 7, 2024

El 16 veces campeón mundial hizo su anuncio frente a una multitud atónita, luciendo una camiseta que contrastaba con su famoso lema “nunca te rindas”; esta vez, la frase decía: “La última vez es ahora.” En medio de los sorprendidos gritos del público, Cena declaró: “¿Por qué estoy aquí? Esta noche, anuncio oficialmente mi retiro de la WWE”.

Sin embargo, su despedida no será simplemente una lucha más. El autor de la frase “You can’t see me” (No puedes verme) reveló que su participación continuará en el programa Monday Night Raw, que debutará en la plataforma de streaming Netflix en enero de 2025. “Esta despedida no termina esta noche”, explicó Cena. “Raw hará historia el próximo año cuando se mude a Netflix. Nunca he sido parte de Raw en Netflix, eso es historia, eso es una primicia, y yo estaré allí”, afirmó.

Así, el retiro de John Cena será una gira marcada por varios eventos principales de la WWE. “El Royal Rumble 2025 será mi último. El Elimination Chamber 2025 será mi último. Y estoy aquí esta noche para anunciar que, en Las Vegas, WrestleMania 2025 será la última WrestleMania en la que competiré”, confirmó el luchador.

El momento que menos quería que llegué va a suceder en menos de un año, Jhon Cena se retira de la lucha libre, Cena y Undertaker son los idolos que siempre tuve dentro de la wwe y ver esto jode y mucho, que estos meses pasen lo mas lento posible 😞pic.twitter.com/sOar4CcXS4 — Carlos Tito Mastarreno 🇪🇨⚖️ (@CarlosTitoM) July 7, 2024

Aunque la reacción inicial del público fue mixta, pronto la audiencia comenzó a entonar cánticos de “gracias Cena,” a lo que el luchador respondió con gratitud: “Muchas gracias por permitirme jugar en la casa que ustedes construyeron durante tantos años. Muchas gracias siempre por su voz, porque es realmente fuerte, y su honestidad, porque es bellamente brutal.”

Cena añadió con emoción: “Y, sobre todo, muchísimas gracias por permitirme estar aquí con ustedes esta noche para informar al mundo entero que estamos planeando algo inolvidable, lo cual también implica mi regreso a Toronto para patear algunos traseros.”

A sus 47 años, John Cena ha tenido una carrera impresionante tanto en la lucha libre como en el cine. Firmó con la WWE en 2001 y rápidamente se convirtió en una de las estrellas más prominentes de la organización. Desde 2018, Cena ha reducido su participación en la lucha libre para enfocarse en su carrera actoral, destacándose en películas como “El marine” (2006), “Guerra de papás” (2015), “No me las toquen” (2018), “El escuadrón suicida” (2021) y la serie spin-off de HBO Max, “Peacemaker”.

Durante su carrera en la WWE, Cena no solo logró obtener 16 títulos mundiales, igualando el récord de Ric Flair, sino que también se convirtió en un ícono cultural, conocido por su carisma tanto dentro como fuera del ring. A través de sus actuaciones, ha dejado una marca imborrable en la industria del entretenimiento deportivo e inspiró a numerosos luchadores de la nueva generación.

Cena, conocido por su impresionante fuerza física, también confesó que planea mantenerse activo físicamente a lo largo de su vida, incluso después de su retiro. “Mi objetivo es estar físicamente activo hasta que no pueda, me gustaría ser activo en mis 80 o 90,” comentó Cena. “El fitness ha sido parte de mi vida mucho antes de la WWE… el fitness nunca dejará de ser parte de mi vida,” agregó, revelando que su rutina actual incluye 4 días de entrenamiento con pesas y 3 días de entrenamientos de movilidad y flexibilidad.