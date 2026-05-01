¡El sur arranca! La antorcha de los Juegos Santo Domingo 2026 inicia su ruta en Pedernales La "Llama de los Valores" recorrerá todo el país a partir del 8 de mayo en honor al gran Wiche García Saleta. El presidente Abinader la recibirá este miércoles en el Palacio Nacional.

¡Se siente la vibra de los Juegos! El camino hacia la cita deportiva más importante de nuestra historia reciente ya tiene fecha de salida. El Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 confirmó que la antorcha iniciará su recorrido por suelo dominicano este viernes 8 de mayo, teniendo como punto de partida la provincia de Pedernales.

Una ruta con nombre de leyenda: Wiche García Saleta

Este trayecto no es solo un paseo; es un homenaje. El recorrido ha sido bautizado como “Ruta Wiche García Saleta: la llama de los valores”, en honor al padre del olimpismo dominicano. Según explicó José P. Monegro, presidente del Comité Organizador, el objetivo es que el fuego lleve un mensaje de honradez, disciplina, solidaridad y perseverancia a cada rincón de nuestra geografía.

El itinerario del fuego: De México al Palacio Nacional

La llama, que fue encendida el pasado 11 de abril en las pirámides de Teotihuacán, México, llegará formalmente a la capital este miércoles 6 de mayo. Ese día, el presidente Luis Abinader recibirá la antorcha en el Palacio Nacional en un acto oficial que marcará el “calentamiento” final antes de que empiece a transitar por todas las provincias del sur y el resto del país.

Santo Domingo 2026 en números

Estamos a ley de nada para ver lo mejor del deporte regional en nuestra casa. Aquí te dejamos los datos clave:

Fecha de los Juegos: Del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

Participantes: Unos 6,200 atletas de 37 naciones.

Acción: 53 disciplinas en 40 deportes diferentes.

La antorcha simboliza la unión de los pueblos, y desde Pedernales hasta el último rincón del Cibao, el país se prepara para demostrar por qué somos los mejores anfitriones del Caribe.

¿Está tu provincia lista para recibir el fuego centroamericano? ¿Cuál de los valores de la ruta (honradez, disciplina, solidaridad, perseverancia) crees que nos representa más como dominicanos?