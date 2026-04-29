¿El último asalto? Canelo Álvarez sacude al boxeo y replantea su retiro ¡A los 37 ya no! El campeón tapatío, que tenía una fecha de caducidad marcada en su calendario, parece haber encontrado un "segundo aire" gracias a los petrodólares de Arabia Saudita. Con un contrato histórico sobre la mesa y una espina clavada tras su derrota ante Crawford, Saúl Álvarez abre la puerta para pelear hasta los 40 años. ¿Es ambición deportiva o un negocio imposible de rechazar?

El futuro de Saúl “Canelo” Álvarez ha dado un giro de 180 grados. Lo que durante años fue un plan sólido —retirarse a los 37 años para disfrutar de su familia y el golf— hoy es una incógnita que ilusiona a sus seguidores y genera dudas en sus detractores. A sus 36 años, el pelirrojo más famoso del boxeo ha reconocido que el final no está tan cerca como pensaba.

El análisis de Tuto Tavárez pone el foco en un factor determinante: la entrada en escena de Turki Al Alshikh y la maquinaria económica de Arabia Saudita.

El factor Crawford y la sed de revancha

El plan de retiro de Canelo se aceleró tras septiembre de 2025, cuando perdió su condición de campeón indiscutido de las 168 libras frente a Terence Crawford. Esa derrota en Las Vegas fue un golpe seco a su legado, pero en lugar de empujarlo al retiro, parece haber encendido una chispa competitiva. Canelo no quiere irse con el sabor de la derrota; quiere demostrar que todavía pertenece a la élite.

Un contrato de 400 millones: El “negocio del siglo”

La razón principal por la que Canelo podría pelear hasta los 40 años tiene nombre y apellido: Riyadh Season.

El acuerdo: Se reporta un contrato vinculado a la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita que contempla cinco peleas adicionales .

La cifra: El pacto rondaría los 400 millones de dólares , una cifra astronómica que lo mantendría como el atleta mejor pagado del boxeo actual.

El próximo reto: Su regreso oficial está marcado para el 12 de septiembre de 2026 en la cartelera “México vs. El Mundo”, donde buscará redimirse ante su público.

Vida después del ring: Negocios, no guantes

Lo que Canelo tiene claro es que, una vez que cuelgue los guantes definitivamente, no lo veremos en la esquina como entrenador ni lidiando con las “mafias” del negocio promotor. A pesar de tener su propia promotora, el mexicano confesó que no disfruta la política interna del boxeo. Su futuro está en los bienes raíces, el golf y sus múltiples empresas lejos del encordado.

¿Cree usted que Canelo Álvarez está cometiendo un error al alargar su carrera por dinero, o tiene todavía el nivel para recuperar su trono frente a figuras como Crawford antes de irse definitivamente?