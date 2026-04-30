¡Final del sueño en Madrid! Jannik Sinner frena a la joya Rafael Jódar y vuela a semifinales En una tarde de techo cerrado y emociones a flor de piel, el italiano demostró por qué es el rey del circuito actual, dejando claro que su ambición de récord no tiene límites. ¿Podrá alguien detener el paso arrollador de Sinner hacia la historia?

Duelo de titanes en la Caja Mágica. El número uno del mundo, Jannik Sinner, tuvo que tirar de galones y experiencia para apagar la euforia de la nueva perla del tenis español, Rafael Jódar.

La Caja Mágica fue testigo este miércoles de un choque de generaciones que mantuvo en vilo a toda España. Jannik Sinner, el gran favorito ante las ausencias de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, cumplió con los pronósticos al vencer al joven madrileño Rafael Jódar con marcador de 6-2 y 7-6 (7-0).

A pesar de la derrota, Jódar se despide de su ciudad con la frente en alto tras firmar la mejor actuación de su carrera en un Masters 1000. El joven, que hace apenas un mes sorprendió al mundo ganando su primer título ATP en Marrakech, demostró que tiene el tenis necesario para codearse con los gigantes, aunque la “sangre fría” de Sinner terminó inclinando la balanza.

Sinner: A la caza de un récord histórico

El italiano no solo juega por el trofeo de Madrid; juega por los libros de historia. Con esta victoria, Sinner sigue en camino para intentar ganar cinco Masters 1000 consecutivos, una hazaña que superaría las rachas de leyendas como Rafa Nadal y Novak Djokovic.

Primer Set: Sinner quebró la resistencia de Jódar en el quinto juego. Tras levantar dos bolas de break, el italiano impuso su ritmo demoledor para cerrar la manga con autoridad.

Segundo Set: Fue una batalla de tú a tú. Jódar tuvo hasta seis oportunidades de rotura, pero no logró concretar ninguna ante la solidez mental del número uno. El set se decidió en un tie-break donde Sinner fue implacable, llevándoselo con un contundente 7-0.

“Creo que tuve un poco más de experiencia en los momentos cruciales”, admitió Sinner tras el encuentro, reconociendo el gran nivel mostrado por el español de 20 años.

Lo que viene: El camino al título

Jannik Sinner ya espera rival en las semifinales, el cual saldrá del duelo entre el francés Arthur Fils y el checo Jiri Lehecka. Con el cuadro despejado de los otros “monstruos” del ranking, el italiano parece tener la mesa servida para coronarse por primera vez en la capital española.

Hitos en el cuadro femenino

La jornada en Madrid también dejó una historia de película. La austriaca Anastasia Potapova venció a Karolina Pliskova (6-1, 6-7, 6-3) y se convirtió en la primera ‘lucky loser’ (perdedora afortunada de la previa) en alcanzar las semifinales de un WTA 1000. “Me dieron una segunda oportunidad y la he aprovechado”, celebró la jugadora.

¿Cree usted que Jannik Sinner es hoy por hoy “imbatible” en el circuito, o Rafael Jódar ha dado pistas de cómo se le puede hacer daño en el futuro? ¡Saquen su raqueta y opinen, que el tenis está en su punto más alto!