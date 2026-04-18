¡Flechas de fuego! Los arqueros dominicanos invaden El Salvador con la mira puesta en el oro de 2026 ¡Apunten, disparen... y ganen! La delegación dominicana de Tiro con Arco se faja en el Grand Prix de las Américas enfrentando a 26 naciones. Con el apoyo del Gobierno y el "veneno" de la Copa Mella encima, nuestros atletas buscan demostrar que en Santo Domingo 2026 nadie les quitará el centro. ¿Hay madera de campeones?

Mientras muchos están en “chercha”, nuestros arqueros han decidido que el cielo de El Salvador es el escenario perfecto para demostrar de qué está hecho el corazón dominicano. La Federación Dominicana de Tiro con Arco (Fedota) no anda con cuentos y ha mandado a sus mejores “gatilleros” del arco al Grand Prix de las Américas, una verdadera carnicería deportiva donde 132 atletas de 26 países están dándose “piña” por la supremacía regional.

El presidente de Fedota, José Miguel Robiou, lo dejó claro: esto no es un viaje de turismo. La meta son los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, y para ganar en casa hay que ir a los patios ajenos a imponer respeto. Nuestros muchachos vienen calientes, recién salidos de la Copa Mella en Santiago, donde se midieron entre ellos mismos para afinar la puntería.

Los guerreros del Arco Compuesto y Recurvo

La delegación es un “trabuco” equilibrado. En el Arco Compuesto, nombres como París Goico De Lara, Rubén Jiménez y Lucía Cordero encabezan un pelotón que busca precisión milimétrica. Por otro lado, en el Arco Recurvo, figuras como Luis Miguel Jáquez y Camila Pérez Vizcaíno están listos para soltar flechas que corten el aire de Ciudad Merliot.

Lo interesante aquí es la presión. El Grand Prix no es solo un torneo; es el termómetro real para saber si el Ministerio de Deportes y el Gobierno están invirtiendo en medallas seguras o en simples participaciones. Con entrenadores de la talla de Manuel Bartumeu y un equipo de apoyo que incluye hasta psicólogo, la delegación no tiene excusas para no traer resultados que pongan a vibrar al patio.

¿Dominaremos el Polígono?

El Salvador se ha convertido en el epicentro de la arquería continental, y que los nuestros estén ahí, midiéndose cara a cara con lo mejor de las Américas, es la señal de que Dominicana quiere dejar de ser “el equipo que participa” para convertirse en “el equipo que domina”.

En los colmadones ya se empieza a debatir: ¿Tiene el tiro con arco la fuerza para darnos tantas alegrías como el atletismo o las Reinas del Caribe? La respuesta se está escribiendo ahora mismo en tierras salvadoreñas.

¿Crees que nuestros arqueros traerán el trofeo a casa o la competencia internacional está demasiado dura para el “Plátano Power”? ¡Saquen su bandera, preparen la fría y opinen, que la flecha ya salió del arco!