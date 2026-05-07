Grupo Panorama llevará la emoción de Santo Domingo 2026 a cada rincón del país "Es una apuesta país", afirmó Miguel Medina, CEO del grupo, asegurando una cobertura histórica para el evento que inicia el 24 de julio.

A través de una alianza estratégica con el Comité Organizador, VTV Canal 32 y todas las plataformas de Panorama transmitirán las ceremonias y competencias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.¡La cuenta regresiva comenzó!

República Dominicana se prepara para ser el epicentro del deporte regional y el Grupo de Medios Panorama anunció este miércoles que será la plataforma oficial para llevar toda la incidencia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Desde las espectaculares ceremonias de apertura y clausura hasta las vibrantes competencias de las diversas disciplinas, la ciudadanía tendrá un asiento en primera fila.

Una cobertura multiplataforma

La alianza busca que no haya excusas para no apoyar a nuestros atletas:

Televisión y Radio: La señal principal llegará a través de VTV Canal 32 y Panorama 96.9 FM .

Digital y Prensa: El periódico Panorama y sus redes sociales ofrecerán actualizaciones minuto a minuto.

Alcance total: José Monegro, presidente del Comité Organizador, destacó que esta estructura de medios es “clave para el éxito” y para darle la visibilidad que merece este evento de clase mundial.

El sello de la experiencia

No es la primera vez que el grupo asume un reto de esta magnitud. Miguel Medina recordó que recientemente fueron los titulares de los derechos del Clásico Mundial de Béisbol 2026, lo que garantiza una producción de alta calidad técnica y periodística para los juegos que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto.

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