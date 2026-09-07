El modelo tradicional del atletismo internacional (torneos de nueve o diez días cargados de rondas eliminatorias matutinas con estadios a medio llenar) afronta su mayor sacudida comercial. Con el estreno del World Athletics Ultimate Championship en Budapest, el organismo rector del atletismo mundial lanza su propio “torneo de campeones”: una competición de élite diseñada para compactar a las máximas figuras del planeta en apenas tres jornadas y nueve horas de acción pura.
La apuesta rompe con los esquemas históricos del circuito al priorizar la intensidad televisiva, el entretenimiento pop y una concentración económica sin precedentes en la pista.
1. El formato deportivo: directos a la final
El concepto elimina las fases de relleno y junta únicamente a campeones olímpicos, monarcas mundiales y líderes del ranking global.
Duración y tamaño: Participan unos 360 atletas a lo largo de 28 finales directas en tres noches (tres horas por jornada).
Contraste con Tokio 2025: Mientras el Mundial tradicional de Tokio 2025 repartió $8.5 MDD entre 2,100 atletas a lo largo de 49 finales, el Ultimate reduce las finales en un 42.9% pero reparte un 17% más de dinero en total.
Bolsa promedio: Cada atleta en Budapest aspira en promedio a unos $27,000 dólares, frente a los aproximadamente $4,000 dólares por participante que promedió Tokio. De hecho, el certamen distribuye más dinero en sus nueve horas que las 15 reuniones completas de la Diamond League 2026 juntas.
2. La economía de los premios: $18,000 dólares por minuto
La bolsa global confirmada asciende a $9.96 millones de dólares, con un ritmo de reparto vertiginoso de $1.11 millones por cada hora de competencia (más de $18,000 dólares por minuto).
Campeones individuales: Cada ganador se embolsa $150,000 dólares. Esto triplica los $50,000 otorgados a los oros olímpicos en París 2024 y quintuplica los $30,000 que entrega la final de la Diamond League.
Concentración en el podio: Los campeones absorben $4 MDD (40.7% del pozo total), y los atletas que suben al podio (top-3) se llevan casi $7.2 MDD, es decir, el 72% de la bolsa total.
Bolsas según disciplina:
- Velocidad, 800m y vallas: $386,000 por prueba (pagan hasta el 16.º puesto).
- 1,500m y 5,000m: $372,000 por prueba (pagan hasta el 12.º puesto).
- Concursos de campo: $342,000 por evento (pagan hasta el 8.º puesto).
- Relevos mixtos: $212,000 por prueba.
3. La viabilidad financiera: por qué la taquilla no basta
El National Athletics Centre de Budapest contará con aforo para 21,000 espectadores por sesión tras añadir 7,000 asientos temporales, sumando un techo de 63,000 entradas para el fin de semana.
El desafío del precio promedio: Para financiar solo los premios con la boletería, cada asiento tendría que venderse en promedio a $159 dólares. No obstante, 27 de las 33 secciones públicas del estadio cuestan $93 dólares o menos (con precios entre $32 y $48 en zonas económicas, $93 en Cat. 2, $142 en Cat. 1 y $222 únicamente en la línea de meta).
Déficit operativo: Con una ocupación óptima del 80% y un boleto medio de $107 dólares, la taquilla generaría cerca de $5.4 MDD, cubriendo apenas el 50% de los premios. Los costos de televisión, logística, seguridad, alojamiento y producción demandan fuentes de ingresos externas.
4. Estructura de financiamiento y socios comerciales
La viabilidad del evento se sostiene en tres pilares:
Aporte estatal y legado de infraestructura: El gobierno de Hungría inyectó un respaldo público directo de $7.4 MDD. Además, la competición utiliza el estadio construido para el Mundial de 2023 (obra que contó con una autorización pública cercana a los $794 MDD), evitando costos de construcción de sedes.
Solvencia de World Athletics: El organismo cerró 2024 con números sólidos que le permiten absorber el lanzamiento: $99.4 MDD en ingresos, $20.3 MDD de superávit, $40 MDD en caja y $47.1 MDD en reservas. La bolsa del Ultimate representa cerca de la mitad del superávit de dicho ejercicio.
Ahorro operativo vía patrocinadores: Marcas asociadas como Wizz Air (aerolínea oficial y bonos de vuelo a campeones), Nissin Foods (alimentación de personal/voluntarios) y Last Rep Coffee (cafetería oficial para atletas) reducen directamente las partidas de gasto corriente, sumadas a los socios globales de la federación como TDK, Asics, Seiko, TBS y Deloitte.
Cultura pop y branding: la masterclass de Mondo Duplantis
Para captar a las nuevas generaciones, World Athletics transformó su identidad sonora recurriendo a su figura más influyente en redes sociales: el pertiguista Armand “Mondo” Duplantis.
De atleta a creador: Duplantis coescribió e interpretó “Gold”, la canción oficial del campeonato, junto a productores suecos de renombre.
Ecosistema cruzado: El video promocional grabado en Budapest incluye cameos de velocistas mediáticos como Noah Lyles y Letsile Tebogo, cruzando las audiencias del salto y la pista corta.
Show en vivo: La estrategia culmina en la ceremonia de clausura con Duplantis cantando el tema en directo dentro del estadio, introduciendo por primera vez la figura de un atleta global como espectáculo de medio tiempo de su propio certamen.
La visión de Budapest: turismo y posicionamiento hacia 2030
Para Hungría, el certamen forma parte de una política de Estado aprobada en 2018 para proyectar grandes citas internacionales con miras al 2030. El Ultimate no se mide únicamente como un balance contable de taquilla, sino como un generador de derrama en hostelería, gastronomía y transporte, amortizando la infraestructura levantada en 2023 y consolidando a la capital húngara como la sede predilecta del atletismo contemporáneo.