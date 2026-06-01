El ciclismo mundial fue testigo de una hazaña eterna en las calles de Roma. El danés Jonas Vingegaard se coronó este domingo por primera vez como el monarca absoluto del Giro de Italia, completando la codiciada trilogía de títulos en las grandes rondas del ciclismo tras la disputa de la vigesimoprimera y última etapa de la mítica competencia.
A sus 29 años, Vingegaard grabó su nombre con letras doradas al convertirse en apenas el octavo corredor en toda la historia que presume en su palmarés de victorias en el Tour de Francia, la Vuelta a España y el Giro de Italia. Con este hito, se une al selecto Olimpo integrado por Bernard Hinault, Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Alberto Contador, Vincenzo Nibali y Chris Froome.
El tiránico dominio de la ‘Maglia Rosa’
El líder de la escuadra Team Visma-Lease a Bike sobrevoló con una autoridad aplastante la 109ª edición de la ronda italiana, sucediendo en el trono a su propio compañero de equipo, Simon Yates. El danés destrozó las aspiraciones de sus rivales gracias a un rendimiento imponente:
Ventaja descomunal: Terminó vistiendo el maillot rosa de líder con una holgada e incontestable ventaja de más de cinco minutos sobre el subcampeón de la general, el austríaco Felix Gall.
Cosecha de etapas: El pedalista danés aplastó la competencia al apuntarse un asombroso total de cinco triunfos de etapa a lo largo de las tres semanas [cite: Se convierte en el octavo corredor de la historia en ganar “las tres grandes” y logró la edición 2026 con cinco triunfos de etapa, con cinco triunfos de etapa y acabando con más de cinco minutos de ventaja sobre el segundo de la general, el austríaco Felix Gall.].
El golpe definitivo: El punto más álgido y demoledor de su exhibición montañosa se consolidó en la penúltima jornada de alta montaña, donde firmó un triunfo categórico en la exigente cima de Piancavallo.
El podio final en Roma lo terminó de completar el pedalista australiano Jai Hindley, quien fuera el monarca de la edición del Giro en 2022, asegurando la tercera plaza de la clasificación general.
Fiesta local en el cierre romano
La última jornada competitiva en el circuito de Roma se definió de forma espectacular en un masivo embalaje al esprint. El potente ciclista italiano Jonathan Milan, corredor estrella de la escuadra Lidl-Trek, logró abrir por fin su casillero de victorias individuales y el de su escudería en este Giro al cruzar la meta en la primera posición [cite: al término de una 21ª y última etapa ganada al esprint por el italiano Jonathan Milan en Roma., Sin embargo, el domingo el velocista del Soudal-Quick Step fue derrotado por Jonathan Milan, que en el último día de este Giro pudo por fin estrenar su contador de victorias y el de su equipo Lidl-Trek.].
El coloso local impuso su velocidad pura superando de forma dramática en la línea de sentencia a su compatriota Giovanni Lonardi y al sprinter francés Paul Penhoët. En la batalla por la consistencia, el juvenil francés Paul Magnier (Soudal-Quick Step) se despidió de Italia con los máximos honores al asegurar de forma definitiva el maillot morado de la clasificación por puntos tras brillar previamente con tres victorias de etapa al esprint.
Una estrategia perfecta de cara al Tour de Francia
Este histórico triunfo de Jonas Vingegaard representa el éxito absoluto de una arriesgada y magistral reinvención estratégica en su calendario para este año 2026.
Tras modificar radicalmente toda su habitual preparación primaveral e iniciar su rodaje competitivo en marzo sobre el asfalto de la París-Niza, el Team Visma enfocó meticulosamente el pico físico de su gran estrella hacia un debut completamente inédito en el Giro de Italia [cite: Tras modificar su preparación primaveral e iniciar su campaña competitiva en marzo en la París-Niza, el líder del Team Visma enfocó toda su condición física hacia un debut inédito en el Giro de Italia.]. Tras sellar un inicio de temporada perfecto, Vingegaard guarda la ‘maglia rosa’ en sus vitrinas y asume el impulso anímico definitivo para encarar su próximo gran desafío histórico: revalidar su dominio en el Tour de Francia [cite: Con este histórico triunfo en Roma, el ciclista danés sella una primera mitad de temporada perfecta, ingresando al selecto club de la triple corona y ganando el impulso definitivo para encarar su próximo gran objetivo en el Tour de Francia.].