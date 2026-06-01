¡Histórico! Jonas Vingegaard gana el Giro de Italia y entra al Olimpo del ciclismo El astro danés conquistó Roma de rosa, completó el triplete de las Grandes Vueltas y se unió a un selecto club de leyendas.

ROME, ITALY - MAY 31: Jonas Vingegaard of Denmark and Team Visma | Lease a Bike celebrates at podium as Pink Leader Jersey and overall race winner with the Trofeo Senza Fine during the 109th Giro d'Italia 2026, Stage 21 a 131km stage from Rome to Rome 1289m / #UCIWT / on May 31, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)