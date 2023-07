Jack Nicklaus, la biografía del más grande golfista de todos los tiempos El 'oso dorado' es una leyenda en el circuito del Golf

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Jack Nicklaus, también conocido como The Golden Bear (El Oso Dorado), es según la mayoría de expertos, el mejor jugador de golf de la historia.

Nació en la ciudad de Colombus, Ohio, Estados Unidos, en el año 1940. Su padre, Louis Charles Nicklaus era propietario de varias farmacias en la zona donde residían. Louis Charles era un buen atleta que llegó a jugar al fútbol americano de manera medio profesional y que introdujo a su hijo Jack en varias disciplinas deportivas, entre ellas el golf. A los 10 años el joven Nicklaus comenzó a tomar clases de golf con el profesional Jack Grout, que le revisaría el swing de manera periódica durante toda su carrera.

También ha escrito numerosos libros de enseñanza del golf, en colaboración con el escritor Ken Bowden. Su libro Golf My Way tuvo un éxito sobresaliente y se ha reeditado varias veces.También ha escrito una autobiografía titulada My Story y libros sobre diseño de campos de golf. Además posee una conocida empresa de material de golf, palos, bolsas, etc.

Jack Nicklaus tiene en la actualidad 81 años y está casado con Barbara Jean Bash. Tienen tienen 5 hijos: Jack II (1961), Steve (1963), Nancy (1965), Gary (1963) y Michael (1973). Residen en North Palm Beach (Florida).

En el siguiente vídeo podemos ver un resumen de los mejores golpes de Jack Nicklaus en PGA Tour Champions. En esta sección también pueden encontrar un artículo sobre Annika Sörenstam, otra leyenda del golf moderno.