Jonah Koech pierde su título en EE. UU. tras recibir tres años de suspensión por dopaje El atleta de origen keniano fue sancionado tras detectarse anomalías en su pasaporte biológico y también perderá su resultado del Mundial de Tokio

El atletismo estadounidense pierde oficialmente uno de sus resultados destacados de 2025 después de que Jonah Koech fuera suspendido por tres años por una infracción relacionada con dopaje sanguíneo. La sanción, anunciada por la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA), también implica que el corredor será despojado del título nacional de los 1.500 metros que conquistó el año pasado.

Koech, de 29 años y origen keniano, había protagonizado uno de los mejores momentos de su carrera en agosto de 2025, cuando se proclamó campeón de Estados Unidos de los 1.500 metros en Eugene, Oregón. Su triunfo llegó con un tiempo de 3:30.17, entonces su mejor marca personal.

Sin embargo, el resultado quedó posteriormente bajo sospecha debido a una anomalía detectada en sus valores sanguíneos. De acuerdo con la USADA, los cambios observados en su pasaporte biológico fueron considerados evidencia suficiente para determinar el uso de una sustancia prohibida.

La importancia del caso va más allá de la sanción individual. El pasaporte biológico constituye una de las principales herramientas utilizadas actualmente para combatir métodos de dopaje que pueden resultar difíciles de detectar mediante un control convencional. En lugar de depender exclusivamente de encontrar una sustancia prohibida en una muestra, el sistema permite seguir determinadas variables biológicas del atleta a lo largo del tiempo y detectar cambios que pueden resultar incompatibles con sus parámetros habituales.

Precisamente ese aspecto fue destacado por Travis Tygart, director general de la USADA, quien señaló que el caso demuestra la capacidad del pasaporte biológico tanto para disuadir como para detectar prácticas de dopaje.

La sanción también tiene consecuencias deportivas importantes. Koech no solo perderá el campeonato estadounidense conquistado en 2025, sino que también será eliminado oficialmente del resultado que obtuvo en el Campeonato Mundial de Tokio, donde terminó decimotercero.

Su participación en ese Mundial había sido consecuencia directa del título nacional. Al imponerse en Eugene, Koech consiguió la clasificación para representar a Estados Unidos en la cita mundialista, por lo que la pérdida del campeonato también repercute en la trayectoria internacional que construyó posteriormente.

El caso representa así un duro golpe para un corredor que había alcanzado el punto más alto de su carrera deportiva. Su 3:30.17 y el título nacional parecían marcar una consolidación en la élite de los 1.500 metros, pero la resolución antidopaje modifica ahora oficialmente ese capítulo de su historial.

Con tres años de suspensión, Koech queda apartado de la competición durante un periodo considerable de su carrera. Además de la inactividad, tendrá que asumir la pérdida de dos resultados relevantes: el campeonato estadounidense y su decimotercer puesto mundial.

La decisión de la USADA vuelve a poner de manifiesto el peso que tienen actualmente los mecanismos de seguimiento biológico en el atletismo internacional. Para los organismos antidopaje, el objetivo no consiste únicamente en sancionar a quienes incumplen las reglas, sino también en cerrar espacios que permitan obtener ventajas mediante métodos cada vez más difíciles de identificar.

En el caso de Koech, el pasaporte biológico terminó siendo determinante. El título que conquistó en Eugene queda borrado de los registros, mientras su carrera entra en una etapa de incertidumbre marcada por una sanción que se extenderá durante los próximos tres años.