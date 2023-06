Juegos Centroamericanos 2023 HOY: qué eventos hay HOY martes 27 de junio de 2023 Calendario, pruebas y resultados del martes 27 de junio

Los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe se desarrollan en San Salvador, capital de El Salvador. Es la tercera ocasión que esta locación alberga el evento, tal como sucediera en 1935 y 2002. Sin embargo, habrá algunos eventos que se realizarán en la sub-sede de Santo Domingo, República Dominicana, a saber: ecuestre, canotaje, hóckey sobre césped, taekwondo, pentatlón moderno, ráquetbol y tiro escopeta.

El evento multideportivo regional se llevará a cabo entre el 23 de junio y el 8 de julio de 2023.​ Aquí qué ver hoy y cómo seguir todos los acontecimientos en la edición 2023. Las primeras medallas se entregaron el viernes 23 de junio.

El seleccionado dominicano de béisbol jugará ante su similar de El Salvador a las 8:00 de la noche (10:00 PM hora RD) en el Estadio Saturnino Bengoa.

En pesas las 10:00 de la mañana (12:00 PM hora RD), en la Cuna del Mágico, José Familia saltará a la plataforma en los 109 kilos en el torneo de pesas. Crismery Santana está pautada para las 12:00 del mediodía (2:00 PM hora RD) en más de 87 kilos. Ander Santiago y Ezequiel Nieves competirán a las 2:00 de la tarde (4:00 PM hora RD) en la categoría más de 109 kilos.

Para el Voleibol de playa Julibeth Payano y Bethania Almánzar medirán fuerzas, a la 1:00 de la tarde (3:00 PM hora RD) ante la pareja boricua integrada por Allanis Navas y María Gonzáles.

El quinteto quisqueyano de baloncesto femenino jugará la semifinal ante Cuba a las 3:30 de la tarde (5:30 PM hora RD). En Judo desde las 2:30 de la tarde (4:30 PM hora RD), el equipo mixto dominicano tomará parte en el último día de las competencias de judo en el Coliseo de la Universidad de El Salvador.

Mientras en gimnasia Audrys Nin Reyes competirá a las 5:55 de la tarde (7:55 PM hora RD) en la modalidad salto del potro en Complejo Deportivo Ciudad Merlot, así como en anillas, en donde también estará Jabiel Polanco en esta última especialidad.

El equipo de softbol se medirá ante su similar de Colombia, desde las 4:00 de la tarde (6:00 PM hora RD) en el Estadio Pablo Arnaldo Alemán.

Hay natación desde las 9:00 de la mañana (11:00 AM hora RD) arrancan las rondas clasificatorias de las competencias de Natación en el Complejo Acuático Merliot:

Wandry de la Rosa e Ianna Gómez, en 200 metros espalda

Mauricio Arias, en 400 metros libre

Elizabeth Jiménez, 400 metros combinados

Anthony Piñeiro, 200 metros espalda

Mariel Mencía y María Fernández, en 100 metros mariposa

Andrés Martijena y Josué Domínguez, 50 metros espalda

Surf en Punta Roca, Pascual Silverio competirá en la gran final, mientras que Gian Marco Oliva y Leoni Perthold, shortboard, verán acción en la repesca desde las 6:30 de la mañana (8:30 del mediodía hora RD).

Vela desde la 1:00 de la tarde (3:00 PM hora RD) estarán en el segundo día en el deporte de vela en el Lago Ilopango, Esneiry Pérez y Aycha Guerrero en la modalidad Sunfish, femenino y masculino. En iLca 6 Femenino estará en acción Nathalia Rodríguez y en iLca 7 masculino, José Osvaldo Rodríguez. El torneo de vela entregará las medallas el sábado. Se competirá en las diferentes especialidades toda esta semana.

En remo, desde las 9:15 de la mañana (11:15 AM hora RD) competirán Alfredo Esquea y Juan Esquea en la final de la modalidad par de remos masculinos 2000 metros, en tanto que, Ignacio Vásquez, estará en acción en la disputa por las medallas en single ligero masculino 2000 metros masculinos.

A continuación se consideró el calendario completo de las pruebas que otorgan medallas y participación de dominicanos resaltados. Para ver el calendario detalle a detalle, como las rondas clasificatorias, se puede hacer clic en este link.

Aclaración: Los horarios pueden sufrir modificaciones por parte de la organización.

Todos los horarios están expresados en la hora local República Dominicana, Estados Unidos (ET), Venezuela y Puerto Rico. Dos horas menos en San Salvador y México.

Natación artística

Dueto mixto libre 12:00

Rutina highlight 18:30

Béisbol

Venezuela vs Curazao 11:30

México vs Nicaragua 15:00

Puerto Rico vs Cuba 18:30

República Dominicana vs El Salvador 22:00

Baloncesto

Semifinales, Partido 1 equipo femenino 21:30

Gimnasio Nacional: República Dominicana vs Cuba

Doma ecuestre

Individual 18:00

Levantamiento de pesas

109kg masculino 12:00

+87kg femenino 14:00

+109kg masculino 16:00

Voleibol de playa

Final femenina 15:00

Partido por la medalla de oro

PUR: GONZÁLEZ María/NAVAS Allanis vs DOM: ALMANZAR Bethania/ PAYANO Julibeth

Final masculina 17:00

Gimnasia artística

Ejercicio de piso para hombres, Final 19:10

Caballo con Arzones Masculino, Final 19:55

Bóveda de mujeres, Final 19:55

Anillos de hombre, Final 20:30

Barras asimétricas femeninas, Final 20:30

Hockey

Equipo femenino, Preliminar Grupo B, partido 2

Parque del Este, Puerto Rico vs República Dominicana 16:00

Judo

Equipos mixto 17:05

Pentatlón moderno

Relevos mixta 09:20

Ráquetbol

Individual femenino, 1/8 de final, Partido 7

DOM: María Céspedes vs CUB: Ferrer Samira 11:00

Individual masculino, 1/8 de final, Partido 6

DOM GOMEZ Esleiker vs CCS Juan SALVATIERRA 11:45

Dobles femenino, Grupo A, Partido 7

DOM: DELGADO y JIMÉNEZ Alejandra vs CCS: RODRÍGUEZ María y Ana MARTÍNEZ 12:30

Dobles masculino, Cuartos de final, partido 2

DOM: Diego Pimentel y DE LEÓN Ramón vs CCS: Juan SALVATIERRA y WER cristiano 13:15

Dobles mixtos, Grupo A, Partido 8

México: PORTILLO Eduardo y LONGORIA Paola vs DOM: DE LEÓN Ramón y María Céspedes 14:45

Dobles femenino, Grupo A, partido 9

DOM: DELGADO y JIMÉNEZ Alejandra vs CUB: María Pérez y Ferrer Samira 16:15

Remo

Desde las 10:30

Rugby 7

Final femenina 14:51

Final masculina 15:16

Softbol

Equipo masculino

República Dominicana vs Colombia 18:00

Tiro

Desde las 10:30

Natación

Desde las 12:02

Navegación

Desde las 8:30

Tenis de mesa

Single femenino, finales 12:00

Single masculino, finales 12:45

Levantamiento de Pesas

Desde las 12:00