El segmento de ciclismo representa entre el 45% y el 55% del tiempo total en un IRONMAN. La bicicleta correcta puede marcar la diferencia entre una experiencia memorable y una pesadilla. Aquí, todo sobre las máquinas que dominan el IRONMAN.

En un IRONMAN completo, el segmento de ciclismo cubre 180.25 km — más de la mitad de la distancia total. Un atleta promedio pasa entre 5 y 7 horas sobre la bicicleta. Los profesionales de élite completan el segmento en aproximadamente 4 horas y 30 minutos.

Eso significa que la posición aerodinámica, la comodidad, la eficiencia mecánica y la gestión de la nutrición sobre la bicicleta son factores determinantes en el resultado final. Una bicicleta mal configurada puede arruinar meses de entrenamiento.

Los tipos de bicicleta permitidos en el IRONMAN

1. Bicicleta de Triatlón (TT Bike)

Es la opción preferida por la gran mayoría de los atletas que compiten en IRONMAN. Diseñada específicamente para el triatlón y las contrarreloj, tiene características únicas:

Geometría agresiva — El atleta adopta una posición muy inclinada hacia adelante, con el torso casi horizontal

— El atleta adopta una posición muy inclinada hacia adelante, con el torso casi horizontal Manillar aerodinámico (acoples) — Permite apoyar los codos y extender los brazos hacia adelante, reduciendo drásticamente la resistencia al viento

— Permite apoyar los codos y extender los brazos hacia adelante, reduciendo drásticamente la resistencia al viento Cuadro aerodinámico — Tubos de sección ovalada o con formas especiales para cortar el aire

— Tubos de sección ovalada o con formas especiales para cortar el aire Ruedas de perfil alto — Ruedas con llantas de 40 a 80 mm de altura que mejoran la aerodinámica

Marcas líderes: Cervélo, Specialized, Trek, Canyon, Felt, Scott, BMC, Quintana Roo

2. Bicicleta de Ruta (Road Bike)

Muchos atletas, especialmente los que se inician en el IRONMAN, utilizan bicicletas de ruta convencionales. Son menos aerodinámicas que las TT bikes pero ofrecen:

Mayor comodidad en recorridos largos

en recorridos largos Mejor maniobrabilidad en curvas y descensos

en curvas y descensos Posibilidad de añadir acoples para mejorar la aerodinámica

Las especificaciones técnicas que exige el IRONMAN

El reglamento IRONMAN 2026 establece requisitos técnicos específicos para las bicicletas:

Dimensiones del cuadro

La longitud total de la bicicleta no puede exceder 185 cm

de la bicicleta no puede exceder La anchura total no puede superar 50 cm

no puede superar La altura total no puede superar 125 cm

El casco: obligatorio y certificado

El casco debe estar certificado por organismos reconocidos (CPSC, CE, AS/NZS)

por organismos reconocidos (CPSC, CE, AS/NZS) Debe estar abrochado antes de tocar la bicicleta y no puede quitarse hasta después de dejarla

antes de tocar la bicicleta y no puede quitarse hasta después de dejarla Los cascos aerodinámicos de triatlón (tipo “cabeza de huevo”) están permitidos y son muy populares entre los atletas más rápidos

Dispositivos electrónicos permitidos

Ciclocomputadores — Para monitorear velocidad, potencia, cadencia y distancia

— Para monitorear velocidad, potencia, cadencia y distancia Medidores de potencia — Herramienta fundamental para gestionar el esfuerzo

— Herramienta fundamental para gestionar el esfuerzo GPS — Para seguimiento del recorrido

— Para seguimiento del recorrido Auriculares — Solo en el segmento de ciclismo y solo en un oído (varía según la prueba)

Dispositivos prohibidos

Cámaras de acción (GoPro, etc.) — Prohibidas en 2026

(GoPro, etc.) — Prohibidas en 2026 Teléfonos móviles en uso durante la carrera

en uso durante la carrera Dispositivos de comunicación con el exterior

La posición aerodinámica: el factor más importante

En el IRONMAN, la aerodinámica es el factor más determinante en el rendimiento en ciclismo. A velocidades de 35-45 km/h, la resistencia del aire representa más del 80% de la resistencia total que debe vencer el atleta.

La posición en los acoples

La posición aerodinámica estándar en el IRONMAN implica:

Codos apoyados en los acoples, a la anchura de los hombros

en los acoples, a la anchura de los hombros Torso inclinado hacia adelante, casi paralelo al suelo

hacia adelante, casi paralelo al suelo Cabeza baja , mirando hacia adelante con el cuello extendido

, mirando hacia adelante con el cuello extendido Caderas hacia atrás sobre el sillín

Esta posición puede ahorrar entre 20 y 40 minutos en un IRONMAN completo comparado con una posición erguida en bicicleta de ruta.

La nutrición sobre la bicicleta: comer y beber mientras pedaleas

Una de las habilidades más importantes en el IRONMAN es la capacidad de alimentarse mientras se pedalea. Los atletas necesitan consumir entre 60 y 90 gramos de carbohidratos por hora durante el segmento de ciclismo.

Sistemas de hidratación en la bicicleta:

Bidón entre los acoples — El más accesible y aerodinámico

— El más accesible y aerodinámico Bidones en el cuadro — Para llevar más líquido

— Para llevar más líquido Bolsa de sillín — Para geles, barritas y herramientas

Tipos de nutrición más usados:

Geles energéticos — Fáciles de consumir mientras se pedalea

— Fáciles de consumir mientras se pedalea Barritas energéticas — Para tramos más tranquilos

— Para tramos más tranquilos Bebidas isotónicas — Hidratación y electrolitos simultáneos

— Hidratación y electrolitos simultáneos Plátanos y frutas — En los avituallamientos del recorrido

El presupuesto: ¿cuánto cuesta una bicicleta de IRONMAN?

Las bicicletas de triatlón de competición tienen un rango de precios muy amplio:

| Nivel | Precio aproximado | Para quién |

| Iniciación | $800 – $2,000 | Primer IRONMAN, atletas recreativos |

| Intermedio | $2,000 – $5,000 | Atletas con experiencia, grupos de edad competitivos |

| Alto rendimiento | $5,000 – $10,000 | Atletas de grupos de edad élite |

| Profesional | $10,000 – $15,000+ | Atletas profesionales y élite amateur |

La bicicleta que usan los profesionales en el Campeonato Mundial de Kona puede superar los $15,000 — sin contar las ruedas, que pueden añadir otros $3,000 a $5,000.

Las marcas que dominan el IRONMAN

Cervélo

La marca canadiense es la más popular entre los profesionales del IRONMAN. Sus modelos P5 y P-Series son los más vistos en las líneas de salida de Kona.

Specialized

La marca americana ofrece la Shiv, una de las bicicletas de triatlón más aerodinámicas del mercado, con un sistema integrado de hidratación único.

Trek

El Speed Concept de Trek es otra opción muy popular, especialmente entre atletas que buscan comodidad sin sacrificar aerodinámica.

Canyon

La marca alemana directa al consumidor ofrece una excelente relación calidad-precio con su Speedmax, muy popular en el circuito europeo.