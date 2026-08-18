La natación de carreras representa uno de los espectáculos de mayor seguimiento y adrenalina dentro de los Juegos Panamericanos. Disputada en las instalaciones del Centro Acuático de la VIDENA —diseñado con especificaciones de nivel mundial y control de temperatura—, la disciplina abarca todas las distancias en los estilos libre, espalda, pecho, mariposa y combinados individuales, además de las vibrantes carreras por relevos.

El medallero de la natación panamericana es el escenario de una histórica rivalidad directa entre las dos mayores potencias de América: Estados Unidos y Brasil. La delegación estadounidense acude con una combinación de figuras olímpicas y promesas de primer nivel, mientras que la escuadra brasileña despliega a sus principales velocistas y fondistas. Detrás de ellos, Canadá ejerce una presión constante en la rama femenina, con apariciones destacadas de nadadores de México, Colombia, Argentina y Venezuela.

Entre los nadadores más esperados figura el fondista brasileño Guilherme Costa, conocido como «Cachorrão», quien busca revalidar su dominio en los 400, 800 y 1,500 metros libre. En las pruebas femeninas de velocidad y mariposa, las nadadoras canadienses y estadounidenses protagonizarán batallas de centésimas, mientras que la pechista argentina Macarena Ceballos y el velocista mexicano Jorge Iga intentarán quebrar la hegemonía de las dos grandes potencias.

Las pruebas reinas de los 50 y 100 metros estilo libre prometen llegadas de infarto donde el toque en la placa electrónica definirá a los campeones continentales. La sincronización de los relevos 4x100m libre y 4x100m combinado mixto cerrará las jornadas con un ambiente ensordecedor en las tribunas del Centro Acuático.

100 METROS LIBRE BRASIL NATACIÓN CENTRO ACUÁTICO VIDENA ESTADOS UNIDOS NATACIÓN GUILHERME COSTA JUEGOS PANAMERICANOS LIMA NATACIÓN PANAMERICANA PANAM SPORTS