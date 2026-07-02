El reloj de arena sigue consumiendo sus últimos granos de cara al acontecimiento deportivo más imponente e histórico que cobijará la República Dominicana en las últimas décadas. En el marco de los preparativos logísticos de la cita multideportiva, el Comité Organizador de los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 reveló este miércoles 1 de julio una importante modificación en los calendarios oficiales: las competencias de natación romperán el fuego el próximo 20 de julio, adelantándose cuatro días a la gran ceremonia de inauguración del evento, pautada para el viernes 24 de julio.
La determinación de adelantar las acciones en las piletas responde estrictamente a la colosal envergadura y extensión del programa de los deportes acuáticos. La organización técnica subrayó que la natación, en sus diversas modalidades, se erige como la disciplina reina en cuanto a la repartición de metales en todo el certamen, contemplando un total de 69 pruebas que otorgarán medallas de oro, plata y bronce a los tres primeros finalistas. Estas reñidas competencias congregarán a nadadores de élite debidamente clasificados provenientes de la gran mayoría de las 37 delegaciones nacionales que se darán cita en la capital quisqueyana durante el verano de este 2026.
Un escenario de vanguardia en el Centro Olímpico
El epicentro de las emociones acuáticas será el emblemático, y ahora completamente reconstruido y ampliado, Complejo Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Esta instalación deportiva ha sido sometida a un riguroso proceso de modernización estructural y tecnológica para cumplir con las normativas internacionales de la federación global, garantizando que los atletas del Caribe y Latinoamérica compitan en las condiciones más óptimas posibles y bajo los estándares de la alta competencia mundial.
Dada la espectacularidad del evento y la gran constelación de estrellas continentales que saltarán al agua, el Comité Organizador adoptó medidas específicas respecto al control de los aforos en las graderías de la pileta capitalina. La natación ha sido incluida de forma oficial dentro del exclusivo grupo de los únicos cinco deportes por los cuales se requerirá la compra de boletas físicas para ingresar a las instalaciones. Las otras cuatro disciplinas que completan esta selecta lista de alta demanda y taquilla de pago son el atletismo, el baloncesto masculino, el béisbol y el torneo de voleibol femenino, donde las legendarias Reinas del Caribe buscarán revalidar su corona y hacer vibrar los corazones de los millones de fanáticos dominicanos.
Con el arranque fijado para el 20 de julio, la mesa está servida para que Santo Domingo vuelva a demostrar su capacidad organizativa y su arraigada pasión por el deporte universal, transformando la capital en una auténtica fiesta de velocidad, resistencia y mística tricolor.