La NFL vuelve al Bernabéu: Bengals vs. Falcons el 8 de noviembre en Madrid Cincinnati y Atlanta protagonizarán el segundo partido de temporada regular de la NFL en España. Joe Burrow y Ja'Marr Chase serán las grandes figuras. El partido es parte de una gira internacional de nueve encuentros en cuatro continentes.

Madrid tendrá fútbol americano de nuevo. La NFL confirmó este martes que los Cincinnati Bengals serán el equipo rival de los Atlanta Falcons en el 2026 NFL Madrid Game, que se disputará el próximo 8 de noviembre a las 3:30 PM (hora española) en el Estadio Santiago Bernabéu.

Será el segundo partido de temporada regular de la NFL en España — el primero fue el año pasado, cuando los Miami Dolphins vencieron a los Washington Commanders 16-13 en el mismo escenario.

Un partido con figuras de primer nivel

Los Bengals de Cincinnati llegan al Bernabéu con dos de las estrellas más brillantes de la liga:

🏈 Joe Burrow — el quarterback que llevó a Cincinnati a la Super Bowl en 2022

— el quarterback que llevó a Cincinnati a la Super Bowl en 2022 🏈 Ja’Marr Chase — uno de los mejores recibidores del juego

Los Falcons de Atlanta también tienen su cuota de atractivo, en lo que promete ser un duelo de alta calidad para los aficionados españoles y los fans internacionales que viajen a Madrid.

La NFL en el mundo: nueve partidos en cuatro continentes

El 2026 NFL Madrid Game es uno de los nueve partidos internacionales que la liga disputará la próxima temporada en un ambicioso calendario global:

Europa: Londres, París, Madrid, Múnich

América: Río de Janeiro, Ciudad de México

Oceanía: Melbourne

Siete países, ocho estadios, cuatro continentes. La NFL sigue su expansión global a un ritmo sin precedentes.

Las voces del anuncio

Rafa de los Santos, Director de NFL España:

“La NFL está preparada para volver a hacer historia en Madrid al dar la bienvenida a los Bengals y los Falcons al Bernabéu en el segundo partido de temporada regular de la NFL que se celebrará en España.”

Elizabeth Blackburn, Directora de Estrategia de los Bengals:

“Este partido en Madrid es una oportunidad especial para mostrar la pasión, energía y unidad que definen a la afición de los Bengals a nivel mundial.”

Greg Beadles, Presidente y CEO de los Falcons:

“Nos sentimos muy honrados y profundamente agradecidos por la oportunidad de recibir a los Cincinnati Bengals en el Bernabéu, uno de los estadios más emblemáticos del mundo.”

José Luis Martínez-Almeida, Alcalde de Madrid:

“El próximo 8 de noviembre, Madrid volverá a acoger uno de los grandes acontecimientos deportivos internacionales del año.”

El historial de los Bengals: tres Super Bowls, ningún título

Los Bengals son una franquicia con historia dramática. Han disputado tres Super Bowls sin conquistar ninguna:

🏈 1982 — Derrota ante los San Francisco 49ers de Joe Montana

— Derrota ante los San Francisco 49ers de Joe Montana 🏈 1989 — Derrota nuevamente ante los 49ers de Montana

— Derrota nuevamente ante los 49ers de Montana 🏈 2022 — Derrota ante los Rams de Los Ángeles

Una franquicia hambrienta de gloria que llega a Madrid con uno de los mejores quarterbacks de la liga.

Madrid, sede exclusiva de la NFL en España hasta 2027

El partido del 8 de noviembre se enmarca en un acuerdo plurianual entre la NFL y la Comunidad de Madrid, que convierte a la región en la sede exclusiva de la competición en España durante 2026 y 2027.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, lo celebró con su estilo característico: “Madrid está preparada para todo.”