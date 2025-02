La nueva camada: ¿Quiénes son los futbolistas apuntados para la nueva selección Argentina? Los diez futbolistas que "están listos" para debutar en la Selección Argentina, según un informe.

En un contexto en el que la Selección Argentina se prepara para nuevos desafíos, la figura de Lionel Scaloni continúa siendo clave para mantener el éxito alcanzado con la reciente consagración en la Copa del Mundo. El entrenador, quien ya ha declarado en varias ocasiones que la base campeona es la piedra angular del proyecto, también ha dejado entrever la necesidad de renovar y ampliar las opciones en el plantel. Luego del partido ante Perú por Eliminatorias, el técnico aseguró: “Optamos mucho por seguir con la base que nos dio la alegría de la copa y no hubo tanto tiempo de traer a otros jugadores, pero a partir de ahora necesitamos que todos jueguen y a partir de ahí decidir por el nivel futbolístico de cada uno”.

Estas palabras generaron gran expectativa entre los fanáticos y periodistas, quienes se preguntan qué nuevos nombres podrían surgir en la Scaloneta. En ese marco, el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) elaboró un informe que destaca a diez futbolistas argentinos que, según su análisis, ya están listos para dar el salto y defender los colores nacionales.

La lista, conformada por jugadores con una destacada trayectoria en el fútbol internacional y local, incluye a Santiago Hezze (Olympiacos), Alan Varela (Porto), José Manuel López (Palmeiras), Luciano Gondou (Zenit), Marco Di Césare (Racing), Franco Ibarra (Rosario Central), Santiago Castro (Bologna), Gastón Benedetti (Estudiantes), Tomás Cuello (Atlético Mineiro) y Lucas Beltrán (Fiorentina). Este grupo de jóvenes, cuya mayoría milita en ligas europeas, ha tenido un desempeño notable en sus respectivos clubes y ya están en el radar de Scaloni y su cuerpo técnico.

Cabe resaltar que varios de estos futbolistas han sido parte de selecciones juveniles y, en algunos casos, como Hezze, Gondou, Di Césare y Beltrán, participaron en los recientes Juegos Olímpicos de París 2024, lo que les da una ventaja en cuanto a adaptación a la dinámica de la selección mayor. Otros, como Varela y Castro, tenían previsto formar parte de este torneo, pero debido a problemas con sus clubes, no pudieron hacerlo.

Sin embargo, el camino hacia la Scaloneta no está exento de sorpresas. Jugadores como José Manuel López, quien se formó en Lanús, o Gastón Benedetti, una de las grandes promesas de Estudiantes, podrían generar cierta sorpresa, ya que Scaloni históricamente ha privilegiado a futbolistas que juegan en Europa o que han sido parte de los equipos juveniles nacionales. No obstante, su evolución constante y destacada no debería sorprender si, en el futuro cercano, son convocados por el técnico argentino.

Este informe refleja un panorama en el que la renovación y la competencia interna son vitales para asegurar el futuro de una selección que, a pesar de su reciente éxito, sabe que necesita seguir trabajando y sumando talento en todas las líneas. Si estos jóvenes continúan con su proyección, es probable que pronto comiencen a escribir su historia con la camiseta de la Selección Argentina.