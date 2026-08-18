Las estrellas de la Gimnasia Artística en la cima continental El Polideportivo de Villa El Salvador recibe a los mejores gimnastas de América en busca de la corona del All-Around y las finales por aparatos.

La gimnasia artística combina la máxima exigencia muscular, elasticidad y una precisión estética sin margen de error. En el marco de los Juegos Panamericanos de Lima, este deporte concentra la atención de miles de espectadores en el Polideportivo de Villa El Salvador, un recinto techado que garantiza las condiciones climáticas y de amortiguación necesarias para rutinas de dificultad máxima.

El panorama continental de la gimnasia artística vive un momento de enorme brillo técnico gracias a la pugna directa entre Estados Unidos y Brasil. Las gimnastas brasileñas se han consolidado en el podio mundial, mientras que Estados Unidos mantiene una fábrica inagotable de talento en todas las categorías. A nivel masculino y en aparatos individuales, delegaciones como Colombia, Canadá, México y República Dominicana han logrado posicionarse entre los medallistas de élite.

La gran figura de la gimnasia continental es la brasileña Rebeca Andrade, campeona olímpica y mundial, acompañada por la carismática Flávia Saraiva. En la rama masculina, el joven colombiano Ángel Barajas, medallista olímpico en barra fija, encabeza la nueva generación de gimnastas sudamericanos con rutinas de alto grado de dificultad. Asimismo, destacan la mexicana Alexa Moreno en salto de potro y el dominicano Audrys Nin Reyes, veterano especialista en aparatos de potencia.

La competencia se divide en la clasificación por equipos, la final individual general (All-Around) y las finales por aparatos individuales (suelo, salto, barras asimétricas y viga de equilibrio en damas; suelo, caballo con arzones, anillas, salto, barras paralelas y barra fija en varones). Cada rutina es evaluada con base en la dificultad técnica y la ejecución artística, donde un pequeño desbalance define la frontera entre el oro y el diploma panamericano.