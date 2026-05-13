La historia de cómo el IRONMAN pasó de manos de un teniente de la Marina a convertirse en una de las marcas deportivas más poderosas del planeta.

Los orígenes: John Collins y la primera venta

El IRONMAN nació en 1978 como una aventura personal de John y Judy Collins. Durante los primeros años, la organización fue completamente amateur — sin estructura corporativa, sin grandes inversiones, sin visión de negocio.

En 1981, la gestión del evento pasó a manos de Valerie Silk, quien organizó la prueba durante casi una década y fue fundamental en profesionalizar el evento y llevarlo a la televisión estadounidense, especialmente a través de la cobertura de ABC Sports que convirtió al IRONMAN en un fenómeno cultural.

1989: Nace la World Triathlon Corporation

En diciembre de 1989, el Dr. James P. Gills y David Voth adquirieron la Hawaii Triathlon Corporation — propietaria de la marca IRONMAN — por $3 millones de dólares a Valerie Silk.

Con esa compra, Gills y Voth crearon la World Triathlon Corporation (WTC), la entidad que durante décadas sería la propietaria y gestora de la marca IRONMAN. Su ambición era clara: desarrollar el triatlón como deporte global y construir una presencia de marca mundial.

Bajo la WTC, el IRONMAN creció exponencialmente:

Se crearon las primeras pruebas fuera de Hawaii

Se lanzó el formato IRONMAN 70.3

Se expandió el circuito a Europa, Asia, América Latina y Oceanía

Se profesionalizó el sistema de clasificación y el prize money

2015: Wanda Sports Group entra en escena

En 2015, el gigante chino de entretenimiento deportivo Wanda Sports Group adquirió la World Triathlon Corporation por aproximadamente $650 millones de dólares — en ese momento, una de las mayores adquisiciones en la historia del deporte de resistencia.

Bajo Wanda, el IRONMAN continuó su expansión global, añadiendo nuevas pruebas en Asia y consolidando su presencia en mercados emergentes. Sin embargo, la relación entre Wanda y el IRONMAN no estuvo exenta de tensiones, especialmente durante la pandemia de COVID-19 que canceló o pospuso decenas de pruebas en 2020 y 2021.

2020-2026: Advance Publications toma el control

En 2020, Advance Publications — el grupo mediático privado de la familia Newhouse, propietario de medios como Condé Nast (Vogue, GQ, The New Yorker) y Reddit — adquirió el IRONMAN Group de Wanda Sports.

La transacción se completó oficialmente en 2026 con un valor de empresa de $730 millones, con la participación de Orkila Capital como socio estratégico — una firma con historial previo con la marca IRONMAN.

¿Quiénes son los Newhouse?

La familia Newhouse es una de las familias más ricas y discretas de Estados Unidos. Samuel Irving Newhouse Sr. construyó un imperio mediático que sus hijos S.I. Newhouse Jr. y Donald Newhouse expandieron hasta convertirlo en uno de los grupos de comunicación más influyentes del mundo. Advance Publications es una empresa privada — no cotiza en bolsa — lo que le da una flexibilidad financiera que las empresas públicas no tienen.

La estructura actual: The IRONMAN Group

Hoy, la entidad que gestiona el IRONMAN se llama The IRONMAN Group y opera bajo la propiedad de Advance Publications. Su estructura incluye:

IRONMAN — Pruebas de distancia completa y 70.3

— Pruebas de distancia completa y 70.3 IRONMAN 70.3 — El circuito de medio IRONMAN

— El circuito de medio IRONMAN 5150 Triathlon Series — Pruebas de distancia olímpica

— Pruebas de distancia olímpica Rock ‘n’ Roll Running Series — Carreras de running con música en vivo

— Carreras de running con música en vivo Multisport Organization — Gestión de eventos de multideporte

El CEO actual: Scott DeRue

Desde 2024, el director ejecutivo del IRONMAN es Scott DeRue, quien tiene una visión clara sobre el futuro de la marca:

“Quizás solo compitas con nosotros una o dos veces al año, pero probablemente entrenas todo el año. Queremos ser parte de ese viaje completo.”

DeRue quiere transformar el IRONMAN de una competencia en una marca de lifestyle — un estilo de vida que acompañe al atleta durante todo el año, no solo en los días de carrera. Bajo su liderazgo, el IRONMAN Group organiza más de 220 eventos al año en más de 55 países.

El valor del negocio

El IRONMAN es un negocio extraordinariamente rentable. Sus fuentes de ingresos incluyen:

Inscripciones — Los atletas pagan entre $300 y $800 por participar en una prueba

— Los atletas pagan entre $300 y $800 por participar en una prueba Patrocinios — Marcas como Cervélo, Shimano, Garmin, Red Bull y decenas más

— Marcas como y decenas más Merchandising — Ropa, accesorios y productos de la marca

— Ropa, accesorios y productos de la marca Licencias — Pruebas organizadas por terceros bajo la marca IRONMAN

— Pruebas organizadas por terceros bajo la marca IRONMAN Derechos televisivos y digitales

Turismo deportivo — Los eventos generan millones en impacto económico para las ciudades sede

El IRONMAN en República Dominicana: Cap Cana

La presencia del IRONMAN en Cap Cana, República Dominicana es parte de la estrategia de expansión del IRONMAN Group en el Caribe y América Latina. El evento no solo genera ingresos directos para la organización — genera un impacto económico enorme para el destino turístico, atrayendo atletas de decenas de países que se hospedan, comen y consumen en la zona durante varios días.