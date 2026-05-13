Los grandes campeones del IRONMAN: las leyendas que dominaron el deporte de resistencia De Dave Scott a Jan Frodeno, de Paula Newby-Fraser a Chrissie Wellington. Estos son los atletas que escribieron la historia del IRONMAN con sudor, determinación y récords que parecían imposibles.

El IRONMAN no solo se mide en kilómetros ni en horas. Se mide también en los nombres que quedaron grabados para siempre en la historia del deporte de resistencia. Desde que Gordon Haller cruzó la primera línea de meta en Hawaii en 1978, generaciones de atletas extraordinarios han convertido el Campeonato Mundial de Kona en el escenario de hazañas que desafían los límites del cuerpo humano. Algunos ganaron una vez y pasaron a la leyenda. Otros dominaron durante décadas con una consistencia que parecía sobrenatural. Estos son los hombres y mujeres que no solo ganaron el IRONMAN — lo definieron.

Los hombres más ganadores en Kona

Dave Scott — 6 títulos (1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987)

El primer gran dominador del IRONMAN. Dave Scott fue el primer atleta en ganar el Campeonato Mundial de Kona en múltiples ocasiones. Su rivalidad con Mark Allen en los años 80 y 90 es considerada la más grande en la historia del triatlón. Scott ganó seis veces y fue apodado “The Man”. En 1994, a los 40 años, terminó segundo en Kona — una hazaña que demostró su longevidad extraordinaria.

Mark Allen — 6 títulos (1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995)

El eterno rival de Dave Scott. Mark Allen tardó años en ganar en Kona — llegó seis veces en el top 3 sin ganar — hasta que en 1989 protagonizó la carrera más épica en la historia del IRONMAN: la “Iron War” con Dave Scott, donde ambos corrieron juntos durante horas y Allen ganó por apenas 58 segundos. Ganó seis veces consecutivas entre 1989 y 1995 y es considerado por muchos el mejor triatleta de todos los tiempos.

Jan Frodeno — 3 títulos (2015, 2016, 2019)

El alemán Jan Frodeno es el triatleta más completo de la era moderna. Campeón olímpico en Pekín 2008, ganó tres veces en Kona y estableció el récord mundial de distancia completa con 7:35:53 en Roth 2016. Las lesiones lo alejaron de Kona en sus últimos años, pero su legado como el mejor de su generación es indiscutible.

Craig Alexander — 3 títulos (2008, 2009, 2011)

El australiano Craig Alexander — conocido como “Crowie” — ganó tres veces en Kona con una consistencia extraordinaria. Su estilo de carrera inteligente y su capacidad para gestionar el esfuerzo durante 226 km lo convirtieron en un modelo a seguir para generaciones de triatletas.

Patrick Lange — 3 títulos (2017, 2018, 2023)

El alemán Patrick Lange es el rey de la carrera a pie en el IRONMAN. Sus tiempos en el segmento de running son los más rápidos en la historia de Kona. Ganó en 2017 y 2018 de manera consecutiva, y regresó al trono en 2023 después de años de lesiones.

Las mujeres más ganadoras en Kona

Paula Newby-Fraser — 8 títulos (1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996)

La “Reina de Kona” por excelencia. Paula Newby-Fraser ganó el Campeonato Mundial ocho veces — un récord que ningún atleta, masculino o femenino, ha igualado. Nacida en Zimbabwe y criada en Sudáfrica, dominó el IRONMAN durante una década con una combinación de talento natural y trabajo extraordinario. Su récord de ocho títulos en Kona la convierte en la atleta más exitosa en la historia del IRONMAN.

Natascha Badmann — 6 títulos (1998, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005)

La suiza Natascha Badmann fue la dominadora del IRONMAN a finales de los 90 y principios de los 2000. Conocida por su sonrisa permanente durante la carrera, ganó seis veces en Kona y se convirtió en un símbolo de alegría y positivismo en el deporte de resistencia.

Chrissie Wellington — 4 títulos (2007, 2008, 2009, 2011)

La británica Chrissie Wellington es quizás la atleta más dominante en la historia reciente del IRONMAN femenino. Ganó los cuatro IRONMAN de distancia completa que disputó en Kona — nunca perdió en esa distancia. Estableció el récord mundial femenino con 8:18:13 en Roth 2011. Se retiró invicta en el IRONMAN completo.

Mirinda Carfrae — 3 títulos (2010, 2013, 2014)

La australiana Mirinda Carfrae — conocida como “Rinny” — es la mejor corredora en la historia del IRONMAN femenino. Sus remontadas en el segmento de carrera son legendarias: en 2013 llegó al maratón con más de 14 minutos de desventaja y ganó gracias a un tiempo de carrera de 2:50 horas.

La generación actual: los dominadores del circuito moderno

Gustav Iden (Noruega)

El noruego Gustav Iden es el campeón del mundo de IRONMAN 2022 y uno de los triatletas más completos de la actualidad. Tiene el récord mundial de IRONMAN 70.3 con 3:27:06.

Lucy Charles-Barclay (Gran Bretaña)

La británica Lucy Charles-Barclay es la subcampeona de Kona en múltiples ocasiones y una de las nadadoras más rápidas en la historia del IRONMAN. Ganó el Campeonato Mundial en 2023.

Chelsea Sodaro (Estados Unidos)

La estadounidense Chelsea Sodaro ganó el Campeonato Mundial de Kona en 2022 — siendo madre primeriza — en una de las historias más emotivas de la historia reciente del IRONMAN.