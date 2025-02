Los mejores shows de entretiempo de la Super Bowl de la historia De U2 a Prince, pasando por Shakira y Beyoncé, estos espectáculos marcaron un antes y un después en la historia del show del medio tiempo de la Super Bowl.

El espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl se ha consolidado como uno de los eventos culturales más esperados del año. Cada febrero, millones de personas alrededor del mundo se detienen no solo por el fútbol, sino por una experiencia de entretenimiento que ha trascendido más allá de la cancha. Desde sus inicios, el show ha sido una plataforma para artistas de renombre que combinan música, danza, tecnología y emociones en un solo escenario. A continuación, repasamos los diez mejores shows de medio tiempo de la historia, aquellos que, por su impacto cultural, innovación artística y puro valor de entretenimiento, se han ganado un lugar en el corazón de los fanáticos.

10. U2 (2002): Un Tributo a las Víctimas del 11-S

El show de U2 en el Super Bowl XXXVI en 2002, pocos meses después de los atentados del 11 de septiembre, se convirtió en un homenaje inolvidable. Aunque muchos se cuestionaron la elección de una banda irlandesa para tan delicado momento, Bono y su banda sorprendieron al interpretar “Where The Streets Have No Name” mientras las pantallas mostraban los nombres de las víctimas. Aquella presentación no solo fue un espectáculo musical, sino un ritual de resiliencia que unió a los espectadores en un acto de homenaje y superación.

9. Rihanna (2023): Menos es Más

En 2023, Rihanna ofreció un show que demostró que a veces menos es más. A pesar de estar en un avanzado estado de embarazo, la cantante deslumbro con su voz poderosa y una conexión íntima con su público. Sin las coreografías acrobáticas que suelen caracterizar el evento, la artista brilló con éxitos como “Umbrella” y “Diamonds”, dejando claro que la música y el carisma pueden ser los mayores atractivos de un show.

8. Janet Jackson & Justin Timberlake (2004): El Infame “Wardrobe Malfunction”

El show de Janet Jackson y Justin Timberlake en 2004 se recuerda no solo por la calidad musical y de performance, sino también por el polémico incidente conocido como el “wardrobe malfunction”, en el que la prenda de Jackson se rompió, mostrando su pecho ante millones de espectadores. Este evento, aunque controversial, transformó la cobertura mediática de los espectáculos en vivo y marcó un hito en la historia del show de medio tiempo.

7. Lady Gaga (2017): Futurismo y Espectáculo en su Máxima Expresión

Lady Gaga se presentó en el Super Bowl LI con una actuación que demostró su dominio del pop y el espectáculo visual. Desde su espectacular salto desde el techo del NRG Stadium hasta su interpretación impecable de canciones como “Poker Face” y “Bad Romance”, la artista combinó tecnología, coreografías impactantes y un despliegue vocal impecable. Aquella presentación, además de ser futurista, también mostró su conexión emocional con el público.

6. Shakira & Jennifer Lopez (2020): Una Fiesta Latina en el Escenario

El Super Bowl LIV de 2020 fue una celebración de la cultura latina, encabezada por Shakira y Jennifer Lopez. Ambas artistas, con una impresionante energía y carisma, ofrecieron un show de ritmo vibrante y talento desbordante. Desde el contagioso “Hips Don’t Lie” hasta el poderoso “On The Floor”, el show no solo deslumbró por su música, sino por la perfecta fusión de dos estilos latinos y el aporte de Bad Bunny y J Balvin, quienes se unieron al escenario.

5. Dr. Dre & Friends (2022): El Hip Hop Toma el Escenario

El Super Bowl LVI de 2022 fue una celebración histórica del hip hop, un género que por largo tiempo había sido subrepresentado en este tipo de eventos. Dr. Dre, junto a Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Blige y Anderson .Paak, ofreció un espectáculo lleno de energía, validando el hip hop como parte integral de la cultura mainstream. Hits como “Lose Yourself” y “Still D.R.E.” resonaron a través de los altavoces, dejando claro que el rap tiene un lugar en el corazón de América.

4. Madonna (2012): Una Lección de Poder Pop

Madonna nunca decepciona, y su actuación en el Super Bowl XLVI fue un derroche de estética, espectáculo y música. Con una puesta en escena que fusionaba la Roma clásica con su propio estilo pop, la Reina del Pop entregó éxitos como “Vogue” y “Like a Prayer”. Con invitados como LMFAO y Nicki Minaj, la presentación fue un despliegue de energía, talento y controversia, cuando M.I.A. hizo un gesto que dio de qué hablar.

3. Michael Jackson (1993): Un Evento Global

La actuación de Michael Jackson en el Super Bowl XXVII de 1993 es recordada como un hito en la historia del show de medio tiempo. En su inconfundible estilo, Michael logró cautivar a la audiencia desde el primer segundo, manteniéndose en silencio durante 90 segundos, absorbiendo la energía del público antes de dar paso a una serie de éxitos como “Billie Jean” y “Heal the World”. Con su show, Michael Jackson convirtió el evento en una celebración global de su música.

2. Beyoncé (2013): Poder y Precisión

Beyoncé dejó claro en 2013 por qué es considerada una de las artistas más grandes de la música contemporánea. Su actuación estuvo llena de energía, precisión y poder, desde la primera nota de “Love On Top” hasta el espectacular final con “Halo”. Con la participación sorpresa de sus compañeras de Destiny’s Child, la actuación fue un tributo a su legado, tanto como solista como parte de un grupo icónico.

1. Prince (2007): Magia Bajo la Lluvia

Sin duda, el show de Prince en el Super Bowl XLI en 2007 es considerado el mejor de todos. A pesar de la intensa lluvia que caía en Miami, el cantante se entregó por completo al escenario, haciendo de su actuación un evento único. Con su dominio de la guitarra y su voz inconfundible, Prince ofreció una de las interpretaciones más memorables de todos los tiempos, cerrando con “Purple Rain” mientras la lluvia caía, dándole un toque épico a una de las canciones más emblemáticas de la música mundial.

Cada uno de estos espectáculos no solo se definió por la calidad de las actuaciones, sino también por el impacto cultural que dejaron en la historia. A medida que nos acercamos al Super Bowl de 2025, el show de Kendrick Lamar promete sumarse a esta lista de momentos inolvidables que seguirán marcando la cultura popular.