Marileidy Paulino despierta: regresó a las pistas, tiene un plan y Santo Domingo 2026 en la mira La campeona olímpica dominicana abrió su temporada internacional 2026 en Colombia, corriendo los 200 metros como parte de una estrategia calculada. Su verdadero objetivo: reconquistar la Liga Diamante y defender el oro en los Juegos Centroamericanos en su propio país.

No fue un regreso ruidoso. Fue, más bien, un primer movimiento en un tablero que Marileidy Paulino conoce bien. La campeona olímpica de los 400 metros planos pisó pista internacional por primera vez en 2026 en Bogotá, Colombia, y lo hizo con la precisión de quien sabe exactamente lo que necesita en cada etapa del camino.

El escenario fue el Campeonato Nacional Interclubes y Municipios, celebrado el fin de semana del 26 de abril en la capital colombiana. Paulino compitió en los 200 metros planos, cruzó la meta en 22.60 segundos —el mejor registro de la jornada— y se retiró de la pista con lo que buscaba: sensaciones, ritmo y confirmación de que el cuerpo responde.

Bogotá, el primer paso

Elegir los 200 metros para el debut no fue casualidad. Su entrenador, Yaseen Pérez, explicó que la participación en Colombia tenía un propósito específico: evaluar el estado físico de la atleta y ajustar detalles técnicos antes de trasladar el foco a su prueba reina. Nada de presiones, nada de marcas de referencia. Solo información útil para el proceso.

Paulino corrió únicamente la semifinal, lo que también habla del criterio con el que se maneja su preparación. No se trata de acumular competencias, sino de elegir con inteligencia cada esfuerzo.

Una sola prueba, una sola misión

Desde el entorno de la atleta hay un mensaje claro y sin matices: Marileidy Paulino es velocista de 400 metros. Esa es su identidad, su fortaleza y su carta de presentación ante el mundo. Todo lo demás —incluyendo los 200 metros de Bogotá— es un medio, no un fin.

Con esa lógica, su equipo técnico ya trazó la hoja de ruta para el segundo semestre: los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde competirá en los 400 metros planos el 4 y 5 de agosto en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, y la Liga Diamante, el circuito más prestigioso del atletismo mundial, donde busca recuperar el trono que ya conoce.

El debate que no cesa

Sin embargo, no todos están de acuerdo con la estrategia de prueba única. En República Dominicana hay voces que plantean que Paulino debería aprovechar los Juegos Centroamericanos —que se celebran en su propio país— para competir en más de una distancia y sumar medallas para la delegación dominicana.

El argumento tiene peso emocional: jugar en casa, ante su propia gente, es una oportunidad que no se repite con frecuencia. Pero el contraargumento técnico también es sólido: dispersar energías en un año de alta exigencia puede comprometer el rendimiento en los escenarios donde realmente se mide a las mejores del mundo.

El año que viene

Lo que está claro es que 2026 es un año bisagra para Marileidy Paulino. Después de consagrarse campeona olímpica en París 2024, el ciclo que se abre apunta hacia Los Ángeles 2028, y cada decisión de este año —qué competir, cuándo y cómo— forma parte de una construcción mayor.

Bogotá fue el primer capítulo. Santo Domingo será el más emotivo. Y la Liga Diamante, el más exigente. La reina dominicana del atletismo ya está en movimiento.