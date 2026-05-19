Nashville tiene una cita con la historia. Los propietarios de la NFL votaron de manera unánime — los 32 equipos de la liga — para que la ciudad de Tennessee sea la sede del Super Bowl LXIV en el año 2030, según confirmó una fuente a Adam Schefter de ESPN durante la reunión de primavera de la liga celebrada este martes en Orlando, Florida.

Será la primera vez que Music City albergue el evento deportivo más visto del planeta.

El nuevo estadio de los Titans como escenario

El Super Bowl LXIV servirá de escaparate para el nuevo estadio de los Tennessee Titans, cuya inauguración está prevista para 2027. Un recinto moderno que necesitará apenas tres años de vida para recibir el partido más importante del fútbol americano — una señal de la confianza que la liga deposita en Nashville como ciudad anfitriona de primer nivel.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, no ocultó su entusiasmo:

“El Draft 2019 de la NFL en Nashville fue uno de los eventos para los aficionados más grandiosos de nuestra historia. El Super Bowl LXIV en el nuevo estadio representa el siguiente paso en este extraordinario viaje del fútbol americano. Con unos socios excepcionales en la Nashville Convention & Visitors Corp. y en los Tennessee Titans, no podemos esperar por ofrecer un espectáculo inolvidable en 2030.”

El antecedente que convenció a la liga

Nashville no llega a esta decisión sin credenciales. La ciudad ya demostró su capacidad para organizar eventos masivos cuando recibió el Draft 2019 de la NFL — un evento que congregó a 600,000 aficionados y que quedó en la memoria colectiva de la liga como uno de los mejores de su historia.

Ese precedente fue determinante para que los 32 propietarios votaran sin disidencias.

El calendario de los próximos Super Bowls

Con Nashville confirmada para 2030, el mapa de sedes de los próximos Super Bowls queda así:

| Año | Super Bowl | Sede | Estadio |

| 2027 | LXI | Inglewood, California | SoFi Stadium |

| 2028 | LXII | Atlanta, Georgia | Mercedes-Benz Stadium |

| 2029 | LXIII | Las Vegas, Nevada | Allegiant Stadium |

| 2030 | LXIV | Nashville, Tennessee | Nuevo estadio Titans |

El Super Bowl LXI de 2027 se transmitirá por ESPN con emisión simultánea en ABC, y estará disponible vía streaming en la aplicación de ESPN y en NFL+.

Music City, lista para el escenario más grande

Nashville es conocida mundialmente como la capital de la música country — pero en 2030 también será la capital del fútbol americano. La visión de la propietaria de los Titans, Amy Adams Strunk, y el apoyo unánime de los 32 propietarios de la liga convierten este anuncio en uno de los más importantes de la reunión de primavera de la NFL.

Cuatro años para prepararse. Un estadio nuevo. Y el evento más grande del deporte americano esperando en la puerta.