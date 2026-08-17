Noah Lyles recupera el trono mundial de los 100 metros El estadounidense igualó su récord personal con viento legal de +0.8 m/s y se convirtió en el hombre más rápido del mundo en 2026.

Noah Lyles volvió a lanzar un mensaje contundente al mundo del atletismo. El estadounidense corrió los 100 metros en 9.79 segundos (+0.8 m/s) para conquistar el título de la prueba en los Campeonatos Outdoor de USATF 2026, celebrados en el Icahn Stadium de Nueva York.

La marca no solo le permitió subir a lo más alto del podio. También igualó el mejor registro de su carrera, establecido previamente en los Juegos Olímpicos de París, y lo colocó como líder mundial de la temporada 2026.

Lyles consiguió la victoria por delante de Ronnie Baker, segundo con 9.875 segundos, y Kenny Bednarek, tercero con 9.880. Christian Coleman terminó cuarto con 9.93, mientras que Courtney Lindsey completó los cinco primeros con 9.97.

Un 9.79 que cambia la conversación

Más allá del título nacional, el resultado adquiere especial relevancia por el momento de la temporada en que aparece.

Lyles no necesitó condiciones extraordinarias para alcanzar los 9.79. El viento fue de +0.8 metros por segundo, muy por debajo del límite permitido de +2.0 m/s para que una marca sea considerada legal.

Eso significa que el registro puede incorporarse legítimamente a sus estadísticas y, sobre todo, que el estadounidense vuelve a situarse en la conversación por el dominio mundial de la velocidad.

La importancia también está en la consistencia. Igualar su mejor marca personal en una competición nacional demuestra que el campeón estadounidense mantiene intacta su capacidad para producir grandes registros cuando la presión aumenta.

La carrera hacia la cima

El resultado tiene además un componente simbólico. Lyles ha construido su carrera alrededor de los 200 metros, prueba en la que se convirtió en una de las grandes figuras de su generación, pero durante los últimos años ha trabajado para elevar su nivel en los 100.

Ese proceso alcanzó una nueva dimensión con su registro de 9.79 y ahora encuentra una recompensa estadística importante: ser el líder mundial de los 100 metros en 2026.

La diferencia respecto a sus perseguidores en Nueva York también muestra la calidad de la carrera. Baker y Bednarek bajaron de 9.90, mientras Coleman y Lindsey también cruzaron la barrera de los 10 segundos.

Para Lyles, sin embargo, la cifra que quedará grabada será el 9.79.

Una señal para lo que viene

El atletismo internacional entra así en una etapa en la que cada centésima puede cambiar completamente el panorama de los 100 metros. Tener a Lyles nuevamente en 9.79 eleva las expectativas sobre lo que puede producir en las próximas grandes competiciones.

El estadounidense ya no tiene que demostrar que puede correr a ese nivel: lo hizo nuevamente y, además, igualó su mejor marca personal.

Ahora la pregunta es cuánto tiempo podrá conservar el número uno mundial y si será capaz de mejorar esos 9.79 antes de que termine la temporada.

Por ahora, el mensaje desde Nueva York fue inequívoco: Noah Lyles está de vuelta en la cima de la velocidad mundial.