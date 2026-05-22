Otro dominicano que nació donde le dio la gana: Cliffside Park lo vio nacer, Santo Domingo lo verá triunfar Nacido en Cliffside Park, New Jersey, en 2001, el luchador Christopher Michael Foca Mejía eligió defender los colores de República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Su madre, Ángela Mejía, oriunda de Santo Domingo, es la razón de todo. Medallista de plata en el Panamericano 2026 y clasificado a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Su apellido no suena en las calles de Santo Domingo. Su cara no aparece en las vallas del Malecón. Nadie lo para en el supermercado para pedirle una foto.

Pero cuando Chris Foca pise el colchón de lucha en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, lo hará con la bandera dominicana en el pecho — y con algo que ningún entrenamiento puede fabricar: el peso emocional de pelear por la tierra de su madre.

El hijo de Ángela

Ángela Mejía salió de Santo Domingo buscando un futuro mejor. Llegó a New Jersey — como tantos dominicanos que construyeron sus sueños en el noreste de Estados Unidos — y formó una familia. En 2001, en Cliffside Park, nació Christopher Michael Foca Mejía.

Un niño americano. Con sangre dominicana.

Desde pequeño, Chris creció entre dos mundos — el de la cultura norteamericana que lo rodeaba y el de la identidad caribeña que su madre llevaba en cada gesto, en cada plato de comida, en cada historia de la isla. Esa dualidad no lo confundió. Lo definió.

Cuando llegó el momento de elegir qué bandera defender en el deporte internacional, la respuesta fue simple. Era la misma que su madre le había enseñado desde niño.

De Bergen Catholic a Cornell — y al mundo

El camino de Foca en la lucha comenzó en la Bergen Catholic High School de Oradell, New Jersey — uno de los programas de lucha más respetados del estado. Ahí desarrolló las bases técnicas que lo llevarían a uno de los escenarios más exigentes del deporte universitario americano: la Universidad de Cornell.

Cornell no es solo una universidad Ivy League. Es uno de los programas de lucha más históricos y competitivos de los Estados Unidos — una institución que ha producido campeones olímpicos y mundiales. Competir ahí, y destacar, no es para cualquiera.

Foca no solo compitió. Brilló. Fue reconocido como All-American de la NCAA en dos ocasiones — 2023 y 2025 — un honor que solo se otorga a los mejores luchadores del país en cada categoría de peso.

La plata que abre puertas

En mayo de 2026, apenas dos semanas antes de los Centroamericanos, Foca viajó a Coralville, Iowa para competir en el Campeonato Panamericano de Lucha. El resultado fue una medalla de plata — y algo aún más valioso: la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

En ese mismo campeonato, la lucha dominicana logró 5 boletos a los Juegos Panamericanos y 4 medallas — con Foca como una de las piezas más brillantes del equipo. Una actuación que confirmó lo que los entrenadores de la Federación Dominicana de Lucha ya sabían: este joven no es una promesa. Es una realidad.

Lo que proyecta en los Centroamericanos

Foca compite en la modalidad de lucha libre — la más dinámica y espectacular de las tres disciplinas olímpicas de la lucha. Su estilo combina la base técnica sólida que desarrolló en Cornell con la agresividad y el instinto competitivo que lo llevaron a ser All-American dos veces.

Sus rivales en los Centroamericanos no lo conocen bien. Eso es una ventaja — y también una motivación extra. Foca llega a Santo Domingo con algo que pocos atletas tienen: el elemento sorpresa, un récord brillante y la energía de quien pelea en la tierra de su familia.

Si hay un atleta en la delegación dominicana que puede sorprender y terminar con una medalla de oro que nadie esperaba, ese atleta se llama Chris Foca.

La identidad que nadie le regaló

Hay atletas que eligen una bandera por conveniencia. Por estrategia. Por oportunidad.

Chris Foca no es uno de ellos.

Su madre salió de Santo Domingo con sus sueños y su identidad intactos. Los transmitió a su hijo. Y ese hijo — nacido en New Jersey, formado en Cornell, medallista panamericano — decidió que la mejor manera de honrar esa herencia era defenderla en el escenario más grande que la región puede ofrecer.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 no son solo una competencia para Chris Foca. Son el regreso a casa. La casa que nunca conoció físicamente, pero que siempre llevó adentro.

Y cuando suba al colchón, no peleará solo. Peleará con Ángela Mejía en los ojos — y con toda una isla esperando que su hijo triunfe.