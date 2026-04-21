¡Poder Dominicano en el Tatami! El judo quisqueyano se baña en medallas y mete miedo para el 2026 ¡Dominicana no anda en juegos! La selección de judo acaba de dar un golpe sobre la mesa en Panamá, conquistando siete medallas y quedándose con el tercer lugar general. Con Robert Florentino a la cabeza como el nuevo "verdugo" del continente, el equipo nacional demuestra que los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 ya tienen dueño.

Cuando se habla de combate, de garra y de poner el nombre de la República Dominicana en lo más alto, el judo tiene la palabra. En una actuación que ha dejado a los países potencias rascándose la cabeza, nuestra delegación superior se alzó con siete medallas (un oro, tres platas y tres bronces) en el Campeonato Panamericano Senior celebrado en Panamá.

Lo de este fin de semana no fue solo un torneo; fue un mensaje directo para toda la región: ¡Aquí hay calidad y hay hambre de gloria!

Robert Florentino: El “Dueño” de los 90 Kilos

La nota más alta la puso el estelar Robert Florentino, quien se convirtió en la pesadilla del estadounidense John Jayne. En una final cardiaca en los -90 kilos, Florentino demostró por qué es nuestra principal carta de triunfo, llevándose el oro y dejando a Brasil y México conformándose con el bronce. ¡Florentino está en su mejor momento y no parece que nadie pueda frenar su proyección!

Plata con sabor a Oro y un tercer lugar histórico

Pero Robert no estuvo solo en esta hazaña. Medickson del Orbe (-81 kg), Esmeralda Damiano (-70 kg) y la guerrera Moira Morillo (+78 kg) se batieron como leones para traer tres medallas de plata que pudieron ser doradas. Estos resultados catapultaron a la República Dominicana al tercer lugar del medallero general, superando a gigantes y quedando solo por debajo de potencias mundiales como Brasil y Cuba.

Las medallas de bronce de Ana Rosa, Diego García Ramírez y Oscar Santana terminaron de redondear una participación que tiene a la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) celebrando por todo lo alto.

Rumbo a Santo Domingo 2026

Con el apoyo del Ministerio de Deportes, esta delegación no solo fue a buscar medallas, sino a foguearse para lo que viene: los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Si este es el nivel que estamos viendo ahora, que se preparen los rivales, porque en casa el judo dominicano no va a dejar ni las migajas.

El judo sigue demostrando que es una de las disciplinas que más alegrías le da al país. ¡Felicidades a nuestros atletas por dejar el pellejo en el tatami!