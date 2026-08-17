¿Qué es el Continental Tour Silver de World Athletics? Todo sobre el circuito que reparte puntos clave y millones en el atletismo mundial. Conoce cómo funciona el segundo escalón de la élite del atletismo internacional, los exigentes criterios de clasificación para los atletas y la ruta global de ciudades sedes para los calendarios de 2026 y 2027.

En el engranaje del atletismo profesional de pista y campo, el camino hacia los Juegos Olímpicos y los Campeonatos Mundiales se define en las reuniones internacionales de un solo día (One-Day Meetings). Justo por debajo de la prestigiosa Liga de Diamante (Diamond League) y del nivel Gold, World Athletics diseñó el Continental Tour Silver, una categoría estratégica de competencias que combina un alto nivel competitivo, exigencias técnicas de primera línea y una inyección económica crucial para el desarrollo de los deportistas.

El circuito Silver se sitúa como un certamen de Categoría B dentro del sistema oficial de puntuación. Esto significa que los atletas que suben al podio o logran puestos de honor suman una cantidad sustancial de puntos de colocación (placing scores) para el Ranking Mundial de World Athletics. Para muchos velocistas, saltadores y lanzadores, esta categoría representa la vía más directa para asegurar su clasificación a las grandes citas internacionales sin depender exclusivamente de marcas mínimas extraordinarias.

Para que una ciudad reciba la certificación Silver por parte de World Athletics, la organización local debe cumplir con estándares sumamente estrictos:

Bolsa de premios: Cada mitin debe garantizar una premiación mínima de 75,000 dólares estadounidenses , con pagos equitativos por disciplina.

Cada mitin debe garantizar una premiación mínima de , con pagos equitativos por disciplina. Control antidopaje: Pruebas obligatorias y certificadas bajo la supervisión de la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) y la AMA/WADA.

Pruebas obligatorias y certificadas bajo la supervisión de la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) y la AMA/WADA. Infraestructura y transmisión: Pistas homologadas con cronometraje electrónico de alta precisión y cobertura televisiva internacional en directo.

¿Cómo clasifican y compiten los atletas?

El acceso a las listas de salida (start lists) de una reunión Continental Tour Silver no está abierto a cualquier competidor; responde a un riguroso filtro técnico diseñado para preservar la calidad del espectáculo:

Prioridad por Ranking Mundial: Los directores de atletas reservan la mayoría de los carriles y turnos de campo para competidores situados dentro del Top 100 del Ranking Mundial de sus respectivas pruebas. Diversidad internacional: El reglamento exige que un porcentaje significativo de los participantes provenga de federaciones extranjeras, limitando la cantidad de atletas de un mismo país por evento para evitar hegemonías locales. Tarjetas de invitación (Wild Cards): Los comités organizadores disponen de cupos para invitar a las mejores promesas locales y figuras nacionales, permitiéndoles medirse directamente contra medallistas internacionales.

La ruta de ciudades sedes: El mapa de 2026 y 2027

El calendario del Continental Tour Silver recorre los cinco continentes combinando la temporada invernal bajo techo (Indoor) y la gira de verano al aire libre (Outdoor).

Para el calendario de 2026 y la proyección de 2027, el circuito cuenta con paradas de enorme tradición e impacto geográfico:

El Caribe y Latinoamérica: Destaca la presencia de Santo Domingo (República Dominicana) con el consolidado Clásico Félix Sánchez , junto a plazas como Caguas (Puerto Rico).

Destaca la presencia de (República Dominicana) con el consolidado , junto a plazas como (Puerto Rico). Norteamérica: Estados Unidos y Canadá albergan paradas históricas como las Drake Relays en Des Moines , las Penn Relays en Filadelfia , el LA Track Festival en Los Ángeles , además de eventos de vanguardia en Nueva York , Miramar y Edmonton .

Estados Unidos y Canadá albergan paradas históricas como las en , las en , el en , además de eventos de vanguardia en , y . Europa: El corazón del circuito se disputa en urbes de enorme peso atlético como Madrid y Santa Cruz de Tenerife (España), Berlín y Dresden (Alemania), Lucerna y Bellinzona (Suiza), Brescia y Rovereto (Italia), así como paradas emblemáticas en Atenas , Tomblaine/Nancy y Chorzów .

El corazón del circuito se disputa en urbes de enorme peso atlético como y (España), y (Alemania), y (Suiza), y (Italia), así como paradas emblemáticas en , y . África y Asia: Encuentros de primer nivel en Gaborone (Botsuana), Pretoria (Sudáfrica), Dakar (Senegal), Chongqing (China) y Nueva Taipéi (Taiwán).

De cara a 2027, las sedes anuales tradicionales renuevan periódicamente su estatus Silver tras la auditoría técnica de World Athletics, asegurando que el atletismo de pista y campo mantenga una vitrina de máxima exigencia alrededor de todo el planeta.