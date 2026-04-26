Récord y lágrimas en Pittsburgh: El Draft de la NFL cierra con 800,000 fanáticos y un final de película Pittsburgh no solo le quitó el récord a Detroit, sino que montó un "show" que ni la lluvia pudo apagar. Entre el regreso triunfal de un hijo de la ciudad y el "desplante" que motiva a una estrella de Tennessee, el último día del Draft fue pura electricidad. ¿Son los Steelers los grandes ganadores del fin de semana?

Si usted pensaba que el último día del Draft sería aburrido, se equivocó de medio a medio. Pittsburgh se despidió por la puerta grande, estableciendo un récord histórico de asistencia con más de 800,000 personas abarrotando las calles. Pero más allá de la multitud, lo que se vivió en el escenario fue un drama digno de una serie de Netflix.

El cierre fue poético: los Steelers usaron su última selección para traer a casa a Eli Heidenreich, el receptor récord de Navy que creció a menos de 10 millas del estadio. Vestido con su uniforme de gala, Heidenreich desató un rugido que hizo temblar el Estadio Acrisure. “Es el mejor momento de mi vida. Esta es la mejor ciudad del mundo”, soltó emocionado el joven que ahora jugará para el equipo de sus amores.

Jermod McCoy: Del quirófano a la “revancha” en Las Vegas

El sábado arrancó con un “palo” de los Raiders de Las Vegas, quienes seleccionaron al esquinero de Tennessee, Jermod McCoy, con la primera selección de la cuarta ronda. McCoy, que era proyectado como primera ronda antes de romperse el ligamento cruzado (ACL), vio cómo su cotización caía mientras los equipos dudaban de su salud.

A pesar de correr las 40 yardas en menos de 4.40 segundos, McCoy tuvo que esperar tres días para la llamada. “Siento que soy súper fuerte mentalmente. Tengo una historia que todavía estoy tratando de contar”, dijo el defensivo, quien ahora llega a la ciudad del pecado con el “cuchillo entre los dientes” para demostrar que sigue siendo el mismo fenómeno de antes.

Quarterbacks en el ojo del huracán: Klubnik y Allar

Para otros, el día fue de puro alivio. Cade Klubnik, el quarterback de Clemson que soñaba con el Heisman, terminó cayendo hasta la selección 110 con los Jets de Nueva York tras una temporada de pesadilla. Mientras tanto, en Pittsburgh, la gran sorpresa fue la elección de Drew Allar (Penn State) en la tercera ronda.

Allar llega a un cuarto de mariscales que ya tiene al veterano Mason Rudolph y al joven Will Howard. Y ojo con este dato: los rumores de que Aaron Rodgers podría unirse a los Steelers antes de que empiece la temporada 2026 están más vivos que nunca. ¡El “juidero” que se va a armar en las prácticas va a ser grande!

Otros momentos del “Día 3”:

Kaden Wetjen (Steelers): Se enteró de su selección mientras jugaba golf porque no esperaba que lo llamaran tan temprano. ¡Casi manda la bola al estanque del susto!

Mr. Irrelevant: Los Broncos de Denver eligieron a Red Murdock (Buffalo) con la selección 257, la última del Draft.

Próxima parada: El comisionado Roger Goodell confirmó que el Draft 2027 se trasladará al National Mall en Washington D.C.

¿Usted cree que Jermod McCoy recuperará su nivel de primera ronda con los Raiders o que los Steelers hicieron un “bulto” romántico con la firma de Heidenreich?