Renuncia Crítica de Seis Miembros del Comité Olímpico Seis altos cargos del Comité Olímpico Dominicanos dimiten de sus puestos.

Esta semana, más específicamente el martes pasado, seis individuos que ostentaban cargos de suma importancia para el COD (el Comité Olímpico Dominicano) manifestaron su descontento hacia la organización a través de una renuncia. Aquellas personas que se retiraron de sus puestos del organismo fueron el primer vicepresidente José Manuel Ramos, la segunda vicepresidente Irina Pérez, el tercer vicepresidente Radhamas Tavarés, el cotesorero Jorge Blas Díaz, los vocales Francis Soto y Juan Núñez.

El principal motivo de estas renuncias fue que la propia organización no estaba respetando las leyes y los estatutos que la propia había impuesto, cosa que se lleva haciendo desde hace un tiempo y que incluso dijo el presidente de la Federación Dominicana de Lucha, Antonio Acosta.

En ultima instancia Acosta declaró: “Entiendo que el COD no merece eso, en un momento tan importante como los Juegos Olímpicos. Hoy en día el Comité Olímpico no tiene una dirección, por lo que llamo a que se cumplan los estatutos”. En sus palabras Antonio muestra gran preocupación por la situación del organismo olímpico y quien no lo estaría en tan nebuloso momento.

Esto sin pizca de duda indica un futuro turbio para esta organización y no solo ella sino asimismo afecta a las federaciones deportivas del país y cada uno de los atletas pertenecientes a estas ya que el hecho de que esta institución no este funcionando de forma adecuada podría perjudicar su acceso a los Olímpicos.

Por el momento las federaciones enfocadas en el deporte alrededor de toda la República Dominicana están atentas a esta precaria situación pero se espera que estas hagan alguna especie de movimiento para que el organismo se organice de una forma mucho más adecuada.

Pues bien el artículo 43 del Comité Olímpico dicta lo siguiente: “En caso de que las ausencias definitivas sean en un número mayor de (4) cuatro, será necesario elecciones complementarias. Si este número fuera mayor a la mitad de los miembros votantes se convocará una nueva Asamblea Electoral, para la elección de un nuevo Comité Ejecutivo”. Lo cual indica que en el transcurso de este mes y el que viene se reemplazaran a los miembros perdidos.

Esperemos que los nuevos integrantes que se unirán al COD sean personas que la lleven a un futuro prosperó que favorezca a las federaciones y a los atletas.